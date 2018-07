Sequía generó pérdidas al agro por US$ 546 millones

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) evaluó en más de US$ 546 millones las pérdidas causadas por la reciente sequía en el sector agrícola. De ese monto unos US$ 434,3 millones corresponden a daños en la soja.

El director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), Adrián Tambler, informó ayer que esa cifra se calculó sobre una producción de soja esperada de 2.691.451 kilos, estimando que dejaron de producirse 1.357.265 kilos, habiéndose logrado un rendimiento promedio de 1.214 kilos por hectárea —cantidad que surge del relevamiento de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del MGAP—.

A eso hay que sumarle otros US$ 27.840.280 de pérdidas en maíz y US$ 4.555.776 en sorgo. En estos cultivos también hubo caídas de rendimientos, pero bastante menores que en soja.

La sequía también causó un incremento de US$ 15.861299 en la importación de suplementos (básicamente maíz y burlanda de sorgo) y en el marco del operativo raciones impulsado por el MGAP se distribuyeron 8.072.073 kilos de peleteado de cáscara de soja.

A su vez, la pérdida estimada por Opypa para ganadería de carne es US$ 79.461.299. Históricamente, en ganadería las pérdidas vienen por terneros no nacidos, animales muertos o pérdidas de kilos.

La tasa de preñez en vacunos registra una caída de 2% respecto al año pasado y se estimó un menor número de nacimientos de terneros, debido a una reducción de vacas entoradas y al menor porcentaje de parición. Por eso, valorizados como kilos de ternero con un peso promedio de 140 kilos, se llega a entre US$ 35 y US$ 40 millones perdidos. No se identificaron perjuicios por aumento de la mortandad de animales.

Asimismo, la superficie de praderas dentro del área declarada bajo emergencia agropecuaria del MGAP se afectó en un 25%, generando una pérdida estimada de US$ 23,6 millones. Sumando agricultura y ganadería, las pérdidas totales llegan a US$ 546.182.155, según Opypa.

Astori.

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo ayer que "la carne está empujando mucho en producto y en precio" a las exportaciones, y se mostró confiado que esto ayude a compensar parte de las menores ventas externas producto de la mala cosecha de soja —cayeron 53% las exportaciones en seis meses en la comparación interanual—. Igual, admitió que los perjuicios de la oleaginosa "van a incidir (a la baja) en el crecimiento del PIB".

Entrevistado por el programa Todo Pasa de Océano FM, señaló que la apertura del mercado japonés para la carne impulsará más las exportaciones. "La carne está creciendo, lo seguirá haciendo, y su exportación está evolucionando a gran ritmo", afirmó.

Agregó que "Uruguay está vendiendo a un precio promedio muy alto" la carne y eso tiene su impacto en el plano local: "Si Uruguay consigue buenos precios en el exterior, suben los precios internos. Es una de las explicaciones del aumento de la inflación".