¿Cómo serán las nuevas sanciones para los que incumplan régimen de compras web al exterior?

Si se aprueba un artículo de la ley de Presupuesto habrá sanciones para aquellos que incumplan el régimen de comprar al exterior por Internet que permite, libre de impuestos, tres envíos al año de hasta US$ 200 cada uno.

¿Cómo es esto? El artículo 215 del proyecto de ley de Presupuesto “propone un régimen sancionatorio a aquellos envíos amparados en la Ley 19.355, conocido como los envíos de US$ 200. Tenemos una habilitación para traer mercadería hasta US$ 200, pero a la fecha no tenemos una sanción en el caso de incumplimiento”, dijo el director Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani al comparecer ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que ayer votó el proyecto de ley mencionado.

El régimen de encomiendas postales internacionales (conocido como las compras en el exterior a través de Internet) permite traer para cada persona mayor de edad hasta tres envíos en el año por un máximo de US$ 200 cada uno y por hasta 20 kilos cada uno con exoneración del pago de todo tributo y sin necesidad de contratar un despachante de aduana.



Una vez utilizado el cupo de tres envíos, la persona puede utilizar el llamado régimen simplificado, que permite el ingreso de envíos de hasta US$ 200, sujeto al pago de una prestación del 60% sobre el valor declarado o US$ 10 si el 60% del valor declarado es inferior a este.



Es decir una persona que hace un cuarto envío en el año por valor US$ 200, puede igual ingresarlo pagando el 60%, que en el ejemplo son US$ 120.

¿Qué pasa cuando el valor declarado no es real? Actualmente se determina el valor real y la persona paga el 60% de ese valor, sin tener sanción alguna.



Con el proyecto de ley de Presupuesto esto cambia. Borgiani dijo que en caso que se declare un valor inexacto de mercadería (por ejemplo US$ 150 y resulta que la mercadería vale US$ 230) se proponen “dos tipos de sanciones. Por un lado, se establece una sanción pecuniaria igual al doble de los tributos que dejó de pagar esa mercadería por una incorrecta e inexacta declaración del valor en la Aduana. El producido irá 50% al Fondo por Mejor Desempeño de los funcionarios de aduana y 50% a Rentas Generales. También se plantea la posibilidad de suspender la utilización del régimen por el período de un año en el caso de que el incumplimiento del sujeto pasivo sea reiterado”.

En concreto, el artículo del proyecto de ley Presupuesto establece que “cuando la Dirección Nacional de Aduanas constate que los titulares de operaciones de importación que optan por pagar la prestación tributaria única (…) hubieran declarado en forma inexacta el valor de la mercadería, excediendo los US$ 200 a que alude dicha norma, le aplicará una multa equivalente al doble del monto de los tributos que debieron pagarse sobre el valor en aduana de la mercadería”.



Además, “la reiteración de dicho incumplimiento dentro del plazo de 12 meses, implicará la prohibición de operar en el régimen de envíos postales internacionales por los siguientes 12 meses”.



El artículo también señala que “con el acta de reconocimiento del incumplimiento y el pago de la multa quedará concluida toda actuación administrativa. En caso de que no exista reconocimiento, la Dirección Nacional de Aduanas no podrá determinar ninguna sanción, sin que se le otorgue previa vista por el plazo de 10 días hábiles”.



El último dato disponible (corresponde a 2018) muestra que el régimen de compras web al exterior tuvo 197.894 usuarios.