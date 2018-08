Serena Williams lidera el ranking de mujeres deportistas con mayores ingresos

Williams, quien regresó a la actividad en marzo tras dar a luz a su hija Alexis Olympia en septiembre, recibió US$ 18,1 millones como consecuencia de sus acuerdos de patrocinio, sostuvo Forbes.



La tenista estadounidense, que intentará igualar el récord de 24 títulos del Grand Slam de Margaret Court cuando compita en el Abierto de Estados Unidos, ganó el doble de dinero fuera de las canchas que cualquier otra atleta femenina, según Forbes.



La danesa Caroline Wozniacki, quien obtuvo su primer título del Grand Slam en el Abierto de Australia de este año, fue segunda en la lista con ganancias combinadas de US$ 13 millones, mientras que la actual campeona de Flushing Meadows, Sloane Stephens, quedó tercera con ingresos totales de US$ 11,2 millones.



La española Garbiñe Muguruza (US$ 11 millones) y la rusa Maria Sharapova (US$ 10,5 millones) completaron los cinco primeros puestos, con un predominio absoluto del tenis.



[EN BASE A REUTERS]