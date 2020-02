Servicio Hidrográfico, dejarlo donde está, en el MTOP, desde hace ciento catorce años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Coincidimos plenamente con la reflexion de nuestro compañero Dr. Juan Oribe Stemmer cuando en su nota de 10/02/20 afirma “No es una buena idea”, al comentar el paso del Servicio Hidrográfico del MTOP a la ANP, según lo propone la Ley de Urgente Consideracion.

No nos parece una idea bien meditada sino más bien una aspiración con tufillo burocrático. Nuestro compañero Oribe hizo un minucioso estudio del tema con la profundidad y el acierto de siempre, así que recomendamos su lectura para entender el tema administrativa y jurídicamente.

El Servicio Hidrografico nació en 1906 y desde entonces -114 años- está funcionando como un servicio del MTOP sin mayores problemas. Recordamos incluso la preocupación del entonces presidente Sanguinetti en 1987 por realzar este servicio y si no nos equivocamos el proyecto del Puerto Deportivo de Punta Carretas es de aquella fecha, aunque recién se logró concretar ahora.



No acertamos a entender cuál seria la ventaja de este traspaso al ente portuario, de un servicio obviamente deficitario y seguramente no comercial. Y por lo tanto, dudamos que le interese a la ANP.



Nos preguntamos qué tendrá que ver el organismo portuario con las velas, los veleros, los yates deportivos y los de gran categoría; solamente el agua. Ojo, porque también podrían incluir el Club de Remeros.



Para nosotros, las principales preocupaciones de la ANP de hoy deberían ser, entre otras: el dragado a 14 metros para propiciar el trasbordo de graneles, atraer los barcos portacontenedores de 15 mil teus, reubicar la terminal de pasajeros fluviales fuera del recinto portuario -para ello, el predio del Dique Mauá es una excelente localización-, completar el Proyecto Capurro para retirar los buques pesqueros del recinto portuario, elaborar una política que conduzca al mejor desarrollo del “Hinterland” de Montevideo -extendiéndolo mediante conexión ferroviaria con el Suroeste de Brasil-, y el lugar definitivo del Dique Tsakos. Nada que ver con los barquitos a vela.



No convirtamos al puerto de Montevideo en aquel frangollo aunque nos gusta más “pastiche” que fue cuando administraba los Depósitos, Gerencia de Barcos de Ultramar, Gerencia de Buques Fluviales, Gerencia de Varadero y Astillero, Gerencia de Remolques y Lanchajes, servicios del Dique Flotante y por si fuera poco, estaban los servicios médicos y odontológicos que se superponían a las mutualistas del personal. Había que ser un genio y tener la cabeza de un Leonardo da Vinci para administrar aquel “pastiche”. Por lo demás, creemos que el gobierno electo, sin duda, tiene problemas muchísimo más serios que reclaman su atención, así que dejemos el Servicio Hidrográfico donde está, en el MTOP y en todo caso reforcémoslo y con tiempo busquemos otra solución si fuera del caso.