Los shoppings con ventas dispares e incertidumbre

El 2018 fue un año dispar para los centros comerciales de Montevideo y el área metropolitana puesto que, si bien la mayoría de los shoppings coincidieron en que el panorama general del retail tuvo una retracción a nivel de consumo, los establecimientos que incorporaron nuevas marcas a su oferta comercial registraron un aumento en las ventas.

En el caso de Costa Urbana Shopping, su gerente general, Alberto Gossweiler, dijo a El País que los primeros nueve meses del año el desempeño comercial fue "razonablemente bueno" aunque sin mucho crecimiento.

Sin embargo, manifestó que en el último trimestre de 2018 se registró un enlentecimiento en el consumo. "No tenemos claras las causas de esa retracción pero nos da la sensación de que responde a una coyuntura generalizada de baja en el consumo", indicó Gossweiler.

Si bien el gerente del shopping de la costa señaló que las cifras comerciales del mes de diciembre —el período de mayor facturación de los shoppings por la zafra navideña— no estaban aún analizadas, indicó que se registró un "rezago" en las ventas y un menor dinamismo en comparación con otros diciembres.

Algo similar ocurrió con el desempeño de Portones Shopping, cuyo gerente general, Nelson Barreto, explicó a El País que el 2018 fue un año "muy desparejo" con un primer semestre de escaso movimiento hasta las vacaciones de julio, momento en el que se registró un repunte en las ventas y el flujo de visitas.

"Si trazamos una línea de tendencia con respecto a lo que fueron los años pasados y con lo que esperábamos de este, vimos que tuvimos picos, que fue mucho más punzante, con momentos muy buenos y con otros muy malos", explicó.

En líneas generales, desde Portones Shopping consideraron que el 2018 fue un año en el que se notó un enlentecimiento a nivel de consumo, aunque instancias como las vacaciones de julio y la jornada de descuentos de Ciberlunes fueron clave para impulsar las ventas.

En cantidad de visitas, el centro comercial creció un 15% respecto del año 2017 y en relación a las ventas estiman que a valores constantes las cifras serán similares a las del año anterior.

Asimismo, Barreto señaló la llegada de la marca de ropa brasileña, Renner, como "esencial" para mantener el nivel de ventas. "Si bien estamos conformes debemos ser cuidadosos a la hora de festejar", concluyó.

En el caso del shopping y terminal Tres Cruces el panorama fue un poco más negativo. Según informó su gerente general, Marcelo Lombardi, en 2018 la cantidad de pasajeros cayó en el orden del 2% lo que se tradujo en una menor cantidad de ventas comerciales.

"El tráfico que genera la terminal representa aproximadamente el 30% de las compras del shopping, esa caída en la cantidad de pasajeros influyó en esa cifra pero en el resto se mantuvo estable", explicó Lombardi.

A nivel de consumo, Tres Cruces registró una baja del 2% en términos reales, explicado sobre todo por una "caída muy fuerte en los precios de indumentaria y calzado", indicó su gerente general.

Respecto al resto de los rubros, el electrónico también disminuyó su cantidad de ventas, el supermercado registró niveles similares a 2017 y la gastronomía creció alrededor de un 2%.

El desempeño comercial de Punta Carretas fue diferente al del resto del mercado, explicado principalmente por la ampliación de su superficie (agregó 28 nuevos locales comerciales), la unificación del supermercado Disco con el shopping y la llegada de las marcas Renner y Starbucks.

Es por esto que según indicó a El País Mauricio Oppenheimer, gerente general de Punta Carretas Shopping, el 2018 fue "un año muy especial y difícil de comparar" con años anteriores.

"Las ventas tuvieron un comportamiento muy positivo, sabemos que en general en el mercado hubo caídas en el consumo pero nuestra realidad no se vio afectada porque cada vez que hay una ampliación o una novedad eso genera una convocatoria especial en la gente", explicó el gerente y añadió que "si no hubiera sido por el efecto de la ampliación, no hubiéramos tenido esos resultados".

El mismo escenario positivo fue compartido por Montevideo Shopping. Su gerente comercial, Rodrigo Ferreiro, señaló que el 2018 "cerró a nivel comercial con un balance positivo", aunque no conocen aún las cifras finales.

Los rubros que más crecieron en Montevideo Shopping fueron indumentaria, tecnología, deporte y alimentación. "Las nuevas marcas que llegaron (H&M y Starbucks) impulsaron el desempeño del año, hicieron aumentar la facturación, el tráfico, fueron sin dudas los principales motivos del buen año que tuvimos", indicó Ferreiro.

En Nuevocentro Shopping, su gerenta de marketing, Karina Tucuna, dijo a El País que el 2018 "fue un año maduro" en comparación a años anteriores aunque dijo que se "sintió un freno en el retail".

En términos generales, a nivel comercial el año tuvo "meses de caída y otros bastante estables", según indicó Tucuna. El mes de diciembre registró una concentración de ventas recién a partir de la segunda quincena, hecho que según la gerenta estuvo influenciado de forma directa por el inusual clima fresco de las primeras semanas.

Las expectativas de los Shoppings para este año

Nuevocentro, incertidumbre Desde el shopping dijeron que el 2019 "será un año desafiante", con nuevos jugadores en el mercado, un descenso en la confianza del consumidor y con incertidumbre por el año electoral.

Punta Carretas, expectativas duales Para Oppenheimer, el 2019 será incierto por las elecciones. Dijo que habrá un enfriamiento en el consumo aunque confía en el impulso de los nuevos proyectos del shopping.

Tres cruces, estabilidad Según el gerente general de este shopping, el 2019 será estable a nivel de consumo aunque dijo que "habrá que estar atento a lo que ocurra con el tipo de cambio en Argentina".

Portones, nuevos jugadores Para Barreto el año se presenta incierto por el arribo de más jugadores. "No se puede pensar que las ventas de las nuevas marcas serán genuinas, el mercado es chico y va a afectar".