En siete meses caen los proyectos y los montos de inversión para recibir beneficios fiscales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la caída registrada en el primer semestre del año, los proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones (Comap) y el monto de inversión volvieron a disminuir en el mes de julio.

Los últimos datos publicados por la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep), revelan que en el acumulado a julio de este año se presentaron 171 proyectos de inversión (con el objetivo de ampararse en los beneficios fiscales que otorga la normativa) y la suma de dichos montos fue de US$ 188 millones.



Esto implica una nueva caída, tanto en proyectos presentados donde la disminución fue del 29% respecto al mismo período del año anterior, como también del monto de inversión asociada que cayó 63% respecto a igual período.



Mientras que de enero a julio del año 2018 se presentaron 240 proyectos, en el mismo período de este año esa cantidad bajó a 171.



En cuanto a inversión, de enero a julio del 2018 el monto asociado a los proyectos presentados fue de US$ 510 millones, en el mismo período de este año esa cifra cayó a US$ 188 millones.



Desde la Unasep consideran que tanto la volatilidad en el número de proyectos presentados, como “la disminución en los montos de inversión presentada, puede estar explicada por el significativo adelantamiento de inversiones en el año 2018 debido a la entrada en vigencia del nuevo régimen de promoción de inversiones (Decreto 143). Lo cual impacta en la menor presentación de proyectos en los meses siguientes”.



Al analizar los proyectos presentados por ubicación geográfica, los datos revelan que el 56% de los emprendimientos se lleva o se llevará adelante en departamentos del interior del país, un 40% se desarrollará en Montevideo y el restante 4% con inversiones en más de un departamento.



Asimismo de enero a julio de este año, el 73% de los proyectos presentados correspondió a pequeñas y medianas empresas (pymes) que fueron tras los beneficios fiscales que ofrece la normativa.



Dentro de ese porcentaje de pymes, el departamento que presentó mayor cantidad de proyectos fue la capital del país con 38% del total.



Por otro lado, de los 171 proyectos presentados solo el 9% corresponde a empresas nuevas mientras que el restante 91% corresponde a empresas ya instaladas.



Por sectores, el que presentó mayor número de proyectos fue el de servicios, que representó el 26% del total.