Siete países son principal origen de inversión directa

Para una economía pequeña como la uruguaya, recibir flujos de inversión extranjera directa (IED) es clave. En los últimos años sin embargo, el saldo neto ha sido el de una salida de capitales de acuerdo a diferentes mediciones.

Según el informe de la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio —en el marco del quinto examen de las políticas comerciales de Uruguay— "el comportamiento de la IED durante el período examinado ha fluctuado considerablemente. Entre 2012 y 2014 se produjeron importantes ingresos por concepto de IED; sin embargo, los años 2015 y 2016 se caracterizaron por una importante salida de capitales y en 2016 el flujo neto de IED fue negativo".

El reporte —que utilizó datos del Banco Central (BCU)— muestra que la IED fue de US$ 2.242 millones en 2012, llegó a US$ 3.460 millones en 2013, luego bajó a US$ 2.328 millones en 2014. a US$ 920 millones en 2015 y fue negativa (es decir hubo salida de capitales) en US$ 729 millones en 2016.

En el acumulado de 2012-2016, el país recibió una IED neta de US$ 8.159 millones.

"Los sectores que mayores flujos de inversión recibieron entre 2012 y 2016 fueron: las industrias manufactureras (US$ 1.118 millones), las actividades inmobiliarias (US$ 1.077 millones), el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (US$ 1.075 millones) y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (US$ 1.075 millones)", explicó el informe de la OMC.

Ahora, ¿de dónde provino la IED en ese período? La OMC identificó (en base a datos del Banco Central) que "los principales países de origen de la IED hacia el Uruguay en el período 2012-2016 fueron España, las Islas Caimán, Panamá, el Brasil, Suiza, Chile y la Argentina".

El paraíso fiscal Islas Caimán fue responsable de más de la mitad de la inversión que llegó a Uruguay desde el extranjero. Lo siguió Panamá y luego España (ver gráfico). El liderazgo de dos países de América Central y el Caribe responde a que las sociedades de las empresas que invierten están radicadas en ellos (más allá del origen de la empresa).

A su vez, "los flujos netos de IED fueron negativos en el caso de los Estados Unidos, Holanda, Paraguay, el Perú y México, entre otros", apuntó la OMC. Hacia EE.UU. salió la mayor cantidad de capitales en el período.

"Pobre resultado".

En tanto, la Cepal divulgó su informe "La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe" resumió lo sucedido en 2016 y 2017 con otros datos.

"La atracción de IED al Uruguay cayó fuertemente en los últimos dos años, registrándose flujos negativos en 2016 (-US$ 379 millones) y un total de US$ 27 millones en 2017. Las entradas de nuevos aportes de capital disminuyeron un 31,5% y alcanzaron un monto de US$ 799 millones (en esos dos años), lo que, sumado a los flujos negativos de préstamos entre compañías, determinó el pobre resultado final", afirmó la Cepal.

Los US$ 27 millones netos de IED recibida en Uruguay en 2017 lo ubicaron como el país de peor desempeño en América Latina. Según el informe, las entradas de IED en la región alcanzaron un monto equivalente al 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB). El país que más atrajo en relación a su economía fue Panamá con casi 10% de su PIB. Uruguay apenas logró una inversión extranjera equivalente a 0,05% del PIB.

La Cepal indicó que "la mayor expectativa se genera con el proyecto de una segunda planta de celulosa de la finesa UPM, con una inversión estimada en US$ 4.000 millones".