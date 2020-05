SiGa Emergencia: en abril brindó 985 garantías por un monto de US$ 12.245.256

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sistema Nacional de Garantías (Siga) Emergencia es una línea de garantías que lanzó el gobierno en el marco de la pandemia del COVID-19 para apoyar a los negocios. En abril se brindaron 985 garantías por un monto total de US$ 12.245.256.



Si se discrimina por operador y por cantidad de garantías, la mayor parte fueron en República Microfinanzas (405). Le siguen Banco República con 330 y Santander con 53.

El Sistema Nacional de Garantías para empresas presenta el informe de gestión del primer mes de operativa del fondo SiGa Emergencia: https://t.co/GDcaltjSAh pic.twitter.com/daxG59tcYC — CONAFIN AFISA (@Conafin_Afisa) May 25, 2020

En cuanto a la distribución geográfica, la mitad de las concesiones fueron en Montevideo y el 50% restante en el interior. Canelones fue el segundo departamento que mayor monto de garantías recibió (US$ 1.629.388) y Cerro Largo fue el tercero (US$ 934.909).



Por otra parte, al analizar por sector, más de la mitad de las garantías fueron en el comercio (54%). Después están servicios (20%), industria (10%), agropecuario (8%), transporte (4%) y construcción (4%).



La línea "está destinada a todas las empresas que han visto afectada su operativa y sus posibilidades de financiamiento en el marco de la emergencia sanitaria, y no cuentan con garantías necesarias o suficientes para respaldar sus necesidades de crédito", según se explica en la página web.