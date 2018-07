Siguen los problemas operativos en el BROU

En tres días de operativa en la semana (el miércoles no abrió por el feriado) se acumularon unos 500 errores en el sistema y el sindicato estima que la cifra seguirá en aumento.

Desde el BROU confirmaron a El País que sigue habiendo ciertos problemas, como la visualización de la web eBROU, donde no figura el detalle del comercio en que se realizó el pago con débito, ni el nombre del servicio que se abonó, entre otras fallas.

"Se está trabajando en la corrección de estos problemas y de otros inconvenientes operativos. El BROU estima que se avanzará sustancialmente en el transcurso de la próxima semana", indicó el banco en un comunicado.

Estos inconvenientes fueron el tema principal ayer de una reunión entre el directorio del BROU y el sindicato del banco. Allí las autoridades confirmaron que el próximo lunes las sucursales volverán a funcionar en los horarios habituales —martes, jueves y viernes abrieron una hora más tarde—.

La presidenta del Consejo de Banca Oficial del sindicato bancario (AEBU), Lorena Lavecchia, dijo a El País que ante la consulta por las fallas operativas que se vienen registrando la respuesta del directorio de la institución fue que "todo estaba previsto".

"Para ellos es muy positivo que el programa esté instalado. Si esto estaba previsto el problema es mucho más grave, es un problema de gestión y de previsión. Tenemos visiones antagónicas", sentenció la dirigente.

El sindicato sugirió al directorio la posibilidad de no atender al público tras la "cantidad de inconvenientes registrados", lo que fue descartado por las autoridades. "No es que no queramos atender a la gente, lo que no queremos es que se sigan acumulando errores que luego serán más difíciles de resolver", explicó Lavecchia.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo ayer en Océano FM que este "es un cambio tecnológico importante que había que hacer, esperemos que la semana que viene esté todo normalizado".