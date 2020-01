Sindicato bancario cuestiona al nuevo gobierno: “¿Se quiere volver al Uruguay plaza financiera?”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general del sindicato bancario (AEBU), Fernando Gambera, cuestionó algunos anuncios del nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou como los cambios a introducir en la ley de Inclusión Financiera y la posibilidad de modificar las normas de residencia fiscal para promover una mayor llegada de extranjeros.

Sobre esto último, expresó: “Si vienen aquí a invertir, a acelerar el desarrollo y el trabajo, las exoneraciones de cargas fiscales ya están en una ley de inversiones. ¿De qué se está hablando? ¿De que vengan otra vez a poner la plata en los bancos y saquen su rédito especulativo y nada más que eso? ¿Se quiere volver al Uruguay plaza financiera?”.



Manifestó que avanzar en esa línea “supone un Banco Central que no es el que tenemos desde el 2005 para acá”, sino uno “al que le pasen los elefantes por las narices, como le pasaban antes de 2002”.



“Eso no lo queremos y no lo vamos a permitir porque hemos aprendido mucho de un sistema financiero controlado que hoy muestra los resultados que ha tenido”, sostuvo Gambera en declaraciones a radio Uruguay destacadas en la web de AEBU.

El ministro de Economía, Danilo Astori, también había cuestionado entrevistado por La Diaria que se “esté proponiendo retroceder a tiempos que Uruguay superó hace bastante, suscribiendo acuerdos internacionales de intercambio de información y de combate al lavado de activos”.



Ayer en rueda de prensa el futuro director de OPP, Isaac Alfie, negó que Uruguay vuelva a ser un paraíso fiscal y también que lo haya sido. Dijo que en el pasado ingresó en una lista gris de países no cooperantes “porque somos sudamericanos” y que en materia bancaria “hay que sacar la hojarasca” de requerimientos para depositar dinero, pero no las regulaciones esenciales.

A su vez, el secretario general del sindicato bancario también se refirió al compromiso emitido por Lacalle Pou ante gremiales empresariales del interior de derogar la obligatoriedad de pagar sueldos a través de una institución bancaria o un emisor de dinero electrónico, informó El Observador. Dijo que quienes juntaron firmas con ese propósito “no son los que cobran sueldos por medios electrónicos o por tarjetas de débito”, sino “los que no quieren pagar la carga tributaria que significa su actividad”.