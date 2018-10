Sindicato del BROU rechaza medida del directorio

La junta de delegados del sindicato bancario, AEBU, resolvió con un 75% de aprobación rechazar la medida propuesta por el directorio del BROU que proponía darle fin al conflicto que mantienen por deudas salariales, tras la implementación del nuevo sistema informático realizado en julio.



En concreto, la medida propuesta por las autoridades del Banco República establecía el pago de lo adeudado (por cálculos erróneos en los quebrantos de caja) a partir del promedio de la partida generada por los trabajadores en los últimos seis meses.



Sin embargo, el sindicato resolvió no aceptar la medida propuesta y ratificaron el planteo de que el directorio abone el 100% de la partida fija y no el promedio de los últimos meses.



Álvaro Legaspi, dirigente sindical de AEBU, dijo a El País que el directorio “manifestó sorpresa” por la decisión del sindicato, pero confirmaron “la disposición de darle final al conflicto” y evaluar la medida propuesta por el sindicato.



Días atrás, los trabajadores del BROU tomaron medidas distorsivas ante el conflicto y decidieron el corte de horas extras y la no atención de las guardias de cajeros automáticos que se realizan los fines de semana. Según indicó Legaspi, el sindicato mantendrá las medidas tomadas y no las levantará hasta que no se pague lo adeudado.



El dirigente dijo además que le ofrecieron al directorio “firmar un acta de acuerdo y levantar las medidas, pero ellos manifestaron no poderlo definir en ese momento, aunque dijeron que lo iban a estudiar”.



Por otro lado, el sindicato planteó la posibilidad de que la custodia para el transporte de valores siga a cargo de los funcionarios del BROU, ya que la empresa Gama -ganadora de la licitación para dar el servicio- “incumplió en la constitución de la garantía”.



“Esto le ahorraría al banco una importante cifra ya que mientras lo hacía Prosegur, el servicio tenía un costo anual de US$ 600.000”, dijo Legaspi.