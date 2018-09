Sindicato cree que Motociclo cerrará “en uno o dos meses”

Está claro que la empresa (Motociclo) no tiene viabilidad para continuar y le damos fecha de cierre en uno o dos meses, no creemos que lleve más", dijo ayer a El País el dirigente del sindicato del comercio (Fuecys) Carlos Baiz en relación a la situación de Motociclo, firma que solicitó el concurso de acreedores y que le fue rechazado por la Justicia.

El juez a cargo le solicitó a los responsables de la compañía que presenten más documentación contable. El plazo es de 48 horas por lo que probablemente mañana se tome una resolución.

Mientras tanto, los locales de Motociclo continúan abiertos aunque es reducida la cantidad de mercadería que tienen para vender. Por un acuerdo entre el sindicato y la empresa, el dinero que ingrese a caja en estos días (hasta que el juez determine el concurso y designe un síndico) se destinará al pago de sueldos.

Baiz informó que 208 personas de un total de 274 que trabajan en la compañía cobraron el salario correspondiente a agosto, mientras que el resto del dinero surgirá de "lo que se venda en estos días".

Fuecys entiende que "debe acompañar" a los trabajadores "de cara a un cierre de la empresa", que será el destino "salvo que mañana aparezca un comprador, algo que vemos inviable". La semana pasada se informó que había un grupo inversor británico interesado en Motociclo, pero ayer le comunicaron al sindicato que eso "no prosperó".

En la tarde hubo una instancia de mediación en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), luego que días atrás la empresa no se presentara a la citación. Esta vez fueron el aboga-do Pablo Durán y uno de los directores de Motociclo, Fabián Rozenblum —el otro propietario es su padre, Leonardo Rozenblum.

Tal como informara El País, la empresa mantenía deudas con bancos en pesos y dólares por un monto equivalente a US$ 36,7 millones hasta fin de junio. Cinco de los seis bancos con que mantenía créditos —Itaú, Scotiabank, HSBC, Santander y BBVA— la calificaban como deudor categoría 4 (con capacidad de pago muy comprometida) pese a que los desembolsos estaban al día.

Consultado en la Dinatra respecto a por qué se llegó a esta situación, Rozenblum respondió —según la versión del sindicato— que "el mercado (menores ventas) y el tema de los inversores que vinieron a comprar y no lo terminaron haciendo, fue desgastando la credibilidad de la firma". Pero Baiz sostiene que es un argumento "ilógico" y adjudicó los problemas de Motociclo a una "mala gestión empresarial".

Fuecys venía advirtiendo sobre la difícil realidad de la empresa hace tiempo. Si bien no hubo atrasos salariales, la firma emitió cheques sin fondo, perdió proveedores, cerró tres sucursales en el interior del país y una en Punta Carretas, y además tiene mercadería (por unos US$ 5 millones) trancada en el puerto que no puede retirar por no poder abonar los impuestos y el costo del depósito.

Esto último hace que haya poca mercadería en stock, lo que afecta a los trabajadores. "En su mayoría los empleados son vendedores y están a comisión. Eso hizo que quien cobraba $ 25.000 o $ 30.000 mensuales hoy cobre $ 10.000 porque no hay mercadería para vender. Nosotros decimos: está bien se pagó el sueldo, pero hay que hacer un prorrateo desde antes que la empresa llegó a esta situación porque (la reducción salarial) no es culpa de los trabajadores", señaló Baiz y adelantó que será uno de los temas a negociar con el síndico.

Otro tema de preocupación para Fuecys y que planteó a la empresa fue "el rumor que había de que iban a mandar gente al seguro de paro antes que asumiera el síndico". El pedido fue que "se junten con la dirección sindical para ver qué compañeros podrían" aceptar el subsidio, ya que "algunos capaz por su condición, por tener una pareja que trabaja bien u otra razón (quiere aceptar) y no mandar a una compañera que sea jefa de hogar", explicó Baiz.