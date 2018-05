Sindicato denunció varias irregularidades en el INE

La sección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) encargada de evaluar la calidad de la Encuesta Continua de Hogares —controla el trabajo de campo y los índices— "hace más de un año que no está trabajando" y sus funcionarios fueron trasladados a otras áreas "que no tienen que ver con las cuestiones para las que los contrataron". Esta y otras denuncias fueron realizadas por la Asociación de Empleados de Estadística y Censos en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.

"Los trabajadores del INE están sometidos a importantes situaciones de estrés laboral y a carencias de elementos necesarios para llevar a cabo su tarea", dijo el sindicalista Juan Ludzcanoff e informó que se instaló una mesa de negociación con las autoridades en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) por varios motivos.

Uno son las condiciones de trabajo de los encuestadores: "trabajan en la calle y no tienen los elementos adecuados para enfrentar las diferentes situaciones climáticas y de inseguridad. Tampoco tienen elementos de comunicación. Su tarea requiere muchos traslados y el transporte no es solventado por el INE, sino por los propios trabajadores", explicó Ludzcanoff.

El dirigente se quejó porque tras redactar un protocolo de seguridad y salud laboral para los trabajadores de campo del INE, que se negoció por "más de un año", las autoridades les notificaron "que como habíamos recurrido a la Dinatra, la dirección (del INE) estimó que no valorábamos el ámbito bipartito y no lo firmaría".

El sindicato también denunció que "el total de los trabajadores, incluidos los de campo y oficina, enfrentamos una serie de inequidades de carácter horario y salarial", ya que hay funcionarios con más antigüedad que trabajan seis horas y media por día, y otros ocho horas.

A su vez, Ludzcanoff indicó que "los trabajadores están en las oficinas ocho horas procesando datos confidenciales y de campo, atendiendo programas informáticos y múltiples directivas, es decir, sometidos a un ritmo de trabajo que genera estrés laboral, porque hay que cumplir con los cierres". Añadió que hay "un ritmo de trabajo que no siempre se adecua a las normativas de salud laboral".

Pero además contó que "durante el último año han habido atrasos sistemáticos en el pago de trabajos especiales y permanentes" en el INE. Según el sindicato, para justificar esto "la dirección siempre aduce problemas burocráticos u observaciones del Tribunal de Cuentas, que luego son levantadas".

En esa línea, sostuvieron que la respuesta a los reclamos siempre es negativa: "No se pueden solventar instrumentos ni materiales para los trabajadores de campo porque no hay presupuesto, no se puede resolver la inequidad horaria, porque la jerarca no tiene poder sobre eso"; sin embargo, el INE devuelve dinero al cierre de los ejercicios presupuestales.

El sindicato pretende que sus tareas sean reconocidas "como un trabajo específico, que requiere una carga psíquica o mental para su realización" y así tener un régimen horario especial de seis horas y media.