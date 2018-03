Solo en soja pierden US$ 350 millones por sequía, dice analista

La realidad es cada vez más preocupante para los productores agrícolas y ganaderos. En los campos de Cañada Nieto, Palo Solo, Agraciada y Nueva Palmira, no llueve desde el 19 de diciembre. Solo en soja, el país perdería US$ 350 millones en esta zafra, según estimaciones de los propios productores. Pero no es todo; de no llover, el panorama puede seguir empeorando.

"Esto es cada vez más preocupante, porque no ha llovido en todo el verano. La última lluvia importante fue el 19 de diciembre del año pasado por lo que estamos ante una situación muy complicada para los cultivos, para la agricultura y también para la ganadería" afirmó el agrónomo Andrés Alayón, productor de la zona de Agraciada.

El verde de los cultivos del litoral contrasta con el marrón de los campos ganaderos del norte del país. Sin embargo, el daño económico es mayor cuando de agricultura se trata.

"Son realidades diferentes, porque son suelos y producciones diferentes. Por ejemplo esta chacra, está en situación extrema a punto de secarse, y uno pasa por los campos y ve los cultivos verdes, pero que estén verdes no significa que habrá rendimiento, porque la soja para llenar grano, necesita agua. Lo mismo con el maíz, vemos la planta verde pero no tiene ni siquiera espigas" indicó el productor que siguió comparando la realidad del norte con la del litoral sur. "El norte es producción ganadera que por cierto también está en una situación preocupante, pero son otros números también. Acá uno en un cultivo tiene que invertir entre US$ 600 y US$ 800 y lo que vamos a cosechar hoy no se sabe, pero es bastante menos que eso" expresó Alayón.

Dijo que con respecto al año pasado, donde se logró una excelente zafra con 3.000 kilos por hectárea, "hoy estamos ante un rendimiento al menos 1.000 kilos abajo si lloviera mañana. Ahora, si no llueve en los próximos 10 días, va a ser bastante más que eso" advirtió el productor consultado por El País.

"En la mayoría de los casos habrá perdidas y eso es grave para la economía nacional, porque el productor no solo tiene que sacar para sus costos, sino que además tiene que pagar empleados, servicios y atender deudas e inversiones. Hoy el país, solo en soja lleva perdidos unos US$ 350 millones y los productores de esta zona son de los más afectados" informó haciendo alusión al costo de arrendamiento.

Vaticinó que los próximos meses, el sector entrará en una etapa de serias dificultades económicas.