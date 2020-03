Solicitudes de subsidio por desempleo superaron las 75.400 hasta este lunes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La llegada del nuevo coronavirus a Uruguay tuvo un impacto directo sobre el mercado laboral. Desde el 1° a la madrugada del 30 de marzo hubo 75.413 solicitudes de subsidio por desempleo, según datos divulgados este lunes por la Representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS).

El subsidio por desempleo es un beneficio del BPS para los trabajadores que se quedan sin empleo contra su voluntad. Las cifras divulgadas por la institución son solicitudes, no beneficiarios.



De los 75.413 pedidos, 60.606 corresponden a suspensión, 6.372 a reducción, 6.011 a despidos y 2.424 al régimen especial del subsidio por desempleo parcial y su ampliación. Este último fue creado para los trabajadores de la actividad privada que se vieron afectados por la emergencia sanitaria.



Por otra parte, desde la Representación de los Trabajadores también se informó este lunes que se analizan las solicitudes por subsidio de desempleo común que quedaron en estado pendiente, suspendida o denegada. “Se realizarán los contactos que correspondan directamente con el usuario (a través de su correo electrónico o teléfono) para resolver las situaciones que correspondan”, agrega.



Luego, en relación al subsidio por desempleo para no dependientes “se está analizando el alcance” y, “de aprobarse alguna medida”, publicarán el procedimiento en la página web de la institución.



En un tercer lugar se comunicó que para el subsidio por enfermedad para los trabajadores mayores de 65 años “se está instrumentando el procedimiento para que los empleadores ingresen esta solicitud” que será publicada en la página web del BPS. Asimismo aclara que “no se requiere gestión alguna por parte de los trabajadores ni de los prestadores de salud”.



Por último, sobre las asignaciones familiares se informó que también se "está instrumentando el procedimiento" y que "a la brevedad se publicará en la web institucional". A su vez, dice que "no se requiere gestión alguna por parte de los beneficiarios".