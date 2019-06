Solucionan problema en el BROU que afectó cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cajeros automáticos de los que no se podía retirar dinero, pagos con tarjetas de débito que no podían realizarse. Ese fue el panorama ayer de mañana para unas 15.000 cuentas del Banco República (BROU). También comercios fueron afectados y no podían canalizar pagos con tarjetas de débito del banco.

Las molestias se canalizaron por las redes sociales e implicaron que el banco pidiera disculpas a sus clientes en un comunicado.



“El banco implementa mensualmente un proceso para inmovilizar las cuentas que no están activas durante un cierto período de tiempo. Durante la última ocasión que implementó este proceso se produjo un error que provocó que fueran inmovilizadas cuentas que no debían quedar en esa condición”, señaló el comunicado del República.



“El banco está trabajando para corregir el problema y estima que sobre el mediodía de hoy (por ayer) comenzará a ser solucionado”, agregó. Finalmente quedó subsanado sobre el mediodía de ayer. Fuentes bancarias dijeron a El País que fueron afectadas unas 15.000 cuentas por este error.



“Pedimos disculpas a los clientes por las molestias causadas”, finalizó el comunicado del banco. Ahora la institución procurará establecer que fue lo que falló, si el software o se trató de otro problema.

Antecedente.

En julio del año pasado el BROU implementó un nuevo software bancario de la empresa De Larrobla para el que destinó entre licencias de uso, mantenimiento anual y evolutivo, implantación e imprevistos, US$ 110 millones.

Cuando se hizo el cambio del software el 16 de julio de 2018 se dieron una serie de inconvenientes producto del proceso.



“Se migraron casi 100 millones de datos al nuevo sistema sin ningún problema de migración y el banco siguió funcionando. Es como cuando se dice cambiar la rueda con el auto andando. Acá es cambiar el motor con el auto andando y el motor que sacás tiene que seguir funcionando un poco más todavía”, ejemplificó el 11 de agosto de 2018 el presidente del BROU, Jorge Polgar en diálogo con El País.



“El primer problema del lunes 16 de julio, es que con la expectativa previa tuvimos un pico de gente conectada a e-BROU para consultar su saldo. Eso hizo que estuviera más lento, pero no se cayó. El sistema operó con una sobrecarga de 16 veces la habitual”, aseguró Polgar en aquella ocasión.



Señaló que en los primeros días hubo “mayores demoras en los cierres de caja, eso fue una mala sorpresa y por precaución durante tres días se abrió más tarde. Después de eso el banco no tuvo problemas masivos de atención. Es una muy buena noticia y lo pone en la etapa de estabilización”.



En esa oportunidad, Polgar explicó que “el sistema (anterior) que tenía el banco se instaló en 1996. En el correr de esos años tuvo un mantenimiento evolutivo” pero “llega un momento que ese soporte tiene obsolescencia y hay que cambiarlo” ya que “en la banca tecnológica que tenemos hoy, (el sistema) tiene un rol más importante y crítico”.