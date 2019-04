Al solucionar fraude e implementar nuevo plan, suben la calificación del banco Heritage

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) confirmó la nota crediticia de emisor de largo plazo en escala global de Banque Heritage Uruguay en B+ y subió la nota en escala nacional a uyBBB+ desde uyBBB. Además, revisó la tendencia de ambas calificaciones de “estable” a “positiva”.

Esto ocurrió luego que el banco “logró mitigar de manera eficiente las implicaciones financieras y de reputación del incidente de fraude, con apoyo de su accionista Banque Heritage Suiza (sin calificación por S&P)”, señaló la calificadora en un informe.



En diciembre de 2017, Banque Heritage detectó que uno de sus empleados administraba ilícitamente los fondos de un grupo de clientes no residente. La estafa ronda los US$ 20 millones y afectaba a 52 cuentas de clientes, la mayoría de ellos argentinos.



La maniobra fue realizada por una ejecutiva que mediante permisos que tenía para realizar movimientos por ordenes de sus clientes, retiraba por las suyas dinero de esas cuentas que manejaba. Para que los clientes no supieran de esos retiros, falsificaba los estados de cuenta que les entregaba y enviaba faxes al banco a nombre de los clientes solicitando el retiro de fondos.



“En 2018 los activos totales del banco disminuyeron 5% debido a la menor actividad durante el año. Esta disminución se debió a que el banco se enfocó en resolver el fraude detectado en diciembre de 2017”, indicó S&P.

La calificadora indicó que la mejora en la nota y la perspectiva refleja también “nuestra expectativa de que Banque Heritage logrará ejecutar su nuevo plan de negocios en los próximos dos años sin incurrir en riesgos adicionales de crédito y/u operacionales mientras mantiene la reciente mejora en sus niveles de capitalización”.



Este plan “consiste en una recuperación gradual de sus niveles de depósitos y aumentar su base de clientes para incrementar su escala y mejorar la eficiencia”, explicó S&P.



“El crecimiento mencionado de la base de depósitos se utilizará en parte para aumentar la cartera de préstamos bancarios para compañías locales y con límites más bajos a fin de reducir gradualmente la concentración en términos de clientes”, agregó.



“Esperamos que el banco logre manejar apropiadamente su nuevo plan y el crecimiento en su cartera de crédito al mismo tiempo que mantiene la mejora de sus niveles de capital”, señaló la calificadora.

En 2018 el Heritage hizo una revaluación de $ 67 millones de activos fijos (equivalente a 7% del capital al cierre de 2018), lo que “impulsó los indicadores de capitalización del banco”, expresó S&P.