Cuáles son los equipos de Fórmula 1 mejor valuados, según Forbes

Ferrari es el equipo de Fórmula 1 más valioso del mundo con un valor de US$ 1,35 mil millones, según Forbes que tomó datos de la temporada 2018.



A pesar de Ferrari tiene un gasto elevado -que resulta en una pérdida operativa-, supera a Mercedes como consecuencia del extenso tiempo que tiene en la Formula 1, explica la revista. A su vez, el artículo aclara que este equipo no estuvo fuera de los primeros cuatro puestos desde 1981.



Si se compra el valor de Ferrari (US$ 1,35 mil millones) y Mercedes (US$ 1,01 mil millones) con los restantes de la lista, se puede apreciar que hay una amplia diferencia. Red Bull Racing tiene un valor de US$ 640 millones, McLaren US$ 620 millones y Renault US$ 430 millones.



La revista explica que desde 2008 Red Bull estuvo fuera de los tres primeros en la clasificación una sola. “El equipo obtiene una ganancia nominal, pero solo porque unos US$ 92 millones, o el 28% de sus ingresos es una inversión de ‘patrocinio’ de Red Bull GmbH, la empresa matriz del equipo”, agrega.



En cuanto a McLaren, Forbes dice que pasó más de cinco décadas invirtiendo en el deporte y que por eso tiene un gran valor “a pesar de luchas recientes”.



Luego, en el quinto puesto se encuentra Renault que “está aumentando rápidamente” el valor del equipo: se duplicó más del doble en los últimos dos años. El crecimiento se debe a que los “propietarios franceses aumentaron el gasto en un 35% desde que se hicieron cargo antes de la temporada 2016”, explica.





Estos son los primeros cinco puestos de los equipos más valiosos:

1. Ferrari Foto: EFE



Valor: US$ 1,35 mil millones.

Ingresos: US$ 426 millones.



2. Mercedes Foto: EFE



Valor: US$ 1,01 mil millones.

Ingresos: US$ 451 mil millones.

3. Red Bull Racing Foto: AFP



Valor: US$ 640 millones.

Ingresos: US$ 327 millones.



4. McLaren Foto: EFE



Valor: US$ 620 millones.

Ingresos: US$ 165 millones.