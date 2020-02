¿Cuáles son los equipos de la NBA que tienen un mayor valor en el mercado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una investigación que realizó la revista Forbes concluyó que el negocio de la NBA, liga profesional de básquetbol que se disputa en Estados Unidos, está en uno de sus mejores momentos. Su valor tuvo un aumento del 14% en el último año y creció casi seis veces en la última década. Además, informó que el valor promedio de cada equipo es de US$ 2.120 millones aproximadamente, sobrepasando por primera vez el umbral de US$ 2.000 millones.



Asimismo, si se suman los ingresos de los 30 equipos de la NBA en la temporada pasada (2018-2019) se llega a la cifra récord de US$ 8.800 millones. Dicho monto representa un 10% más que el año anterior.



Forbes destacó dos transacciones claves que se dieron en el 2019. La primera es que Joseph Tsai, cofundador de Alibaba, “acordó en 2018 comprar los Brooklyn Nets durante tres años por US$ 2.350 millones, pero aceleró la compra en agosto y agregó los derechos operativos del Barclay's Center (el gimnasio donde juegan los Nets) en un acuerdo por valor de US$ 3.300 millones para equipo y arena”.



La segunda es que Michael Jordan “anunció planes para vender aproximadamente el 20% de los Charlotte Hornets a Gabe Plotkin y Daniel Sundheim. El acuerdo valora al equipo en US$ 1.500 millones, frente a los US$ 175 millones en 2010 cuando Jordan compró el control mayoritario del club”.



Otro de los factores que influyó fue el S&P 500 -uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos-. Las altas valoraciones en el mercado de valores de los equipos ayudaron a aumentar sus precios, agregó Forbes.



A continuación se enumeran las franquicias que tienen el mayor valor en el mercado según Forbes en la temporada 2018-2019:



1. New York Knicks Foto: AFP.



El equipo cambia de técnico y hasta de presidente, no logró atraer a ninguna superestrella, sus últimas campañas son mediocres y su último título data de 1973. Sin embargo, con un aumento del 15% de su valor con respecto a la temporada anterior, los New York Knicks con una valuación de US$ 4.600 millones se posicionaron primeros El aumento de valor se dio por la renovación de su estadio y un acuerdo de transmisión con la televisión local.



El equipo se fundó en 1946 y sus propietarios son James L. Dolan y Madison Square Garden, Inc.

2. Los Angeles Lakers Foto: EFE.



En segundo lugar se posicionó el equipo que fue campeón de la NBA en 16 ocasiones: Los Angeles Lakers. Su valor es de US$ $ 4.400 millones y tuvo un crecimiento de un 19% en relación a la temporada anterior.

3. Golden State Warriors Foto: Reuters.



Dentro de los primeros cinco, el que tuvo una mayor suba en su valor fue Golden State Warriors con un 23%. La franquicia, que se fundó en Filadelfia en 1946 con el nombre de Philadelphia Warriors, vale US$ 4.300 millones.

4. Chicago Bulls Foto: AFP.



Por una diferencia de 1.000 millones, Chicago Bulls, donde Michael Jordan jugó 13 temporadas, quedó en la cuarta posición. Su valor es de US$ 3.200 millones y aumentó un 10% con respecto a la temporada pasada -el porcentaje menor dentro de los primeros cinco-.



5. Boston Celtics Foto: AFP.



Boston Celtics, que es el equipo que más veces salió campeón de la NBA con 17 títulos, es el quinto de la lista con un valor de US$ 3.100 millones y un crecimiento del 11%.

En tanto, Toronto Raptors, actual campeón de la NBA, fue 10° en la lista con un valor de US$ 2.100 millones, un aumento del 25% respecto al año anterior. Eso representó el mayor salto de valor en la liga.