¿Cuáles son las marcas que llegan a Argentina pese a la incertidumbre económica?

Tienen un frente complicado en la micro y en la macro. Son épocas difíciles para el bolsillo y tiempos de inestabilidad política por las elecciones en Argentina. Pero aun así, hay marcas que se sienten listas para encarar al mercado argentino.



Quienes se dedican al retail lo saben: no hay "buenas épocas" o períodos largos de estabilidad en la región. Por eso se pega el salto a pesar de las malas noticias que seguramente llegaron desde la Argentina a sus casas matrices. Estas son algunas de las compañías que anunciaron que desembarcarán -o que ya desembarcaron- en el vecino país este año.

Renner.

Es el anuncio más reciente. La tienda departamental de origen brasileño abrirá cuatro locales, dos en Buenos Aires y dos en Córdoba, y espera seguir creciendo en el país. El desembarco comenzó a gestarse en 2015, pero se confirmó este año. La firma invertirá US$ 11,7 millones y contratará a 250 personas.



Los locales en la Argentina tendrán un promedio de 2000 metros cuadrados de área de ventas, similares al modelo de tiendas departamentales que Renner utiliza en Brasil. Cada tienda tendrá entre 25.000 y 30.000 artículos de vestuario femenino, masculino e infantil y perfumería. La cadena apunta a mujeres de clase media y media alta.



A partir de 2020, en la Argentina la empresa quiere ofrecer la opción de comprar a través de una plataforma de ecommerce.

Gap.

Este mes inauguró una tienda oficial de Gap en Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria de la terminal aérea, trajo la marca de moda estadounidense de manera exclusiva a través de ShopGallery, encargada del espacio de marcas que se comercializan frente a las puertas de embarque.



Se trata del primer comercio de la marca en el país. El local es un espacio de 50 metros que está disponible para los pasajeros una vez que pasen los controles de seguridad y Migraciones, frente a la puerta 9 de preembarque nacional. Allí podrán comprar sus líneas de ropa y accesorios para todas las edades.



Gap se suma a un sector donde se encuentran otras marcas nacionales e internacionales tales como Perramus, Vitamina, Prüne, La Martina, Victoria's Secret y Banana Republic, la segunda marca del grupo Gap Inc. que tiene tienda en Aeroparque.

Foto: AFP

Carter's.

Córdoba y La Plata ya tienen su tienda oficial de Carter's, la marca de ropa para bebés de origen estadounidense que llegó a la Argentina este año. Argentrade SRL es la compañía encargada del desembarco de la marca en territorio cordobés.



Carter's tiene su propio local en el centro comercial Nuevocentro, en el centro de Córdoba. En agosto llegó a La Plata, explicó Cosarinsky, y luego, antes de fin de año, abrirán locales en Rosario y Mar del Plata.



Todos los locales incluyen también a la marca OshKosh, que hace su retorno a la Argentina de la mano de Argentrade luego de haberse ido cuando estaba en manos de otra compañía. Hacia 2020, adelantó la firma encargada del desembarco de ambas marcas, en la Argentina habrá siete locales de Carter's y OshKosh en conjunto.

Victoria's Secret.



La marca de lencería de las supermodelos, Victoria's Secret, llegará a la Argentina hacia fines de 2019 o principios de 2020, confirmó Grupo David, la licenciataria de la firma para varios mercados latinoamericanos. La compañía está viendo locaciones en Buenos Aires y pidiendo los permisos necesarios para importar sus líneas de belleza, cuidado personal y cosmética.



El desembarco comenzará con locales de Beauty & Accesories (belleza y accesorios), con espacios de 80 a 200 metros cuadrados y venta de productos de belleza, perfumes, maquillaje y un surtido limitado de ropa interior.



La intención, luego, es pasar a superficies mayores, a partir de los 600 metros cuadrados, para incorporar todos los productos de la compañía, explicó a LA NACION Gerardo Marcano, director de Retail de la empresa panameña Grupo David. Además, adelantó que la compañía ya está en negociaciones con los distintos centros comerciales de la Capital Federal.

Foto: AFP.

H&M

La marca sueca H&M debutó en la Argentina en el centro comercial Luján Walk Shopping Center. La cadena ofrece las prendas de su marca dentro del centro comercial The Luxury Outlet junto a otras firmas de indumentaria, cosméticos y accesorios, aunque, tal como informó LA NACION, no se trata de un desembarco oficial de la compañía sueca, como el que hizo en Chile o Uruguay.



En la Argentina solo se venderán excedentes de stocks que no se pudieron colocar en otros mercados y, por el momento, no hay ningún plan para que H&M se instale con tiendas propias en el país.



"En el caso de H&M no tenemos la licencia de la marca, sino únicamente la autorización para la venta de sobrestock que les quedó de otros mercados. A esta mercadería se la compramos a mayoristas y lo importante es destacar que no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock. Por eso, cumplen con lo que en la industria llamamos como 'mantener la curva', es decir tener todos los talles y tamaños", explicó el encargado de traer la marca, el empresario Arturo Alacahan, a La Nación.

Juan Valdez.

La marca de café colombiano Juan Valdez desembarcará en la Argentina a fin de año. Tal como informó LA NACION, lo hará de la mano del grupo Reacsa, que es una sociedad entre el grupo argentino Re (dueño también de Almacén de Pizzas) y el grupo paraguayo Acsa, que tiene la licencia de la marca en el país vecino desde fines de 2014.



La sociedad binacional obtuvo la licencia de la marca para Argentina y Uruguay por un plazo de cinco años y para los tres canales que tiene Juan Valdez: cafetería, venta de productos y el mercado de "horeca" -hoteles, restaurantes y catering-, que ofrece la posibilidad de vender café y máquinas de café a gastronómicos y hoteleros.