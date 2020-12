Estas son las nuevas tarifas anunciadas por el gobierno que regirán desde 1° de enero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya se saben cuáles serán los nuevos valores de Ancap, UTE y OSE que regirán a partir del 1° de enero de 2021. El gobierno comunicó los aumentos de tarifas a través de un comunicado de prensa difundido en la web de Presidencia.

En el caso de OSE, el aumento será de 6,5%. La propuesta que realizó el directorio había sido de 8,2%, dijo a El País Edgardo Ortuño, representante del Frente Amplio, que no acompañó la medida.



Por otra parte, en la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) la suba será de 5% "en promedio". "Los ajustes habrán de variar en virtud del cargo fijo, potencias y las diferentes tarifas. Próximamente la empresa aprobará un pliego tarifario con el detalle", indica el comunicado.



El directorio había resuelto elevar una propuesta donde la suba estaba por debajo de la inflación que proyecta el gobierno.

En Antel el aumento será de 6,4% en "promedio". "La suba es de

6,3% para teléfonos móviles y 9,5% para Internet, mientras que para la

telefonía básica residencial, disminuirá en un 5,2%", dice el gobierno.



El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, indicó el martes pasado los aumentos de tarifas que presentó la telefónica estatal al gobierno. El jerarca contó que en promedio sería de 6,4%, lo que efectivamente sucedió.



En Ancap la gasolina tendrá una suba del 6,19% y el supergás de 6,9%. El gasoil, por su parte, no sufrirá un ajuste tarifario.



La petrolera estatal hace dos años y medio que no ajusta el precio de las naftas. No obstante, todos los años sí ajusta el Imesi a ese combustible. En los últimos años el precio de la nafta no varió pero sí el del Imesi. Eso repercute en que el ente tiene menos ingresos por litro. Por otra parte, el gasoil lleva casi tres años sin ajuste.



En el comunicado se explica que el presidente Luis Lacalle Pou "instruyó

que la adecuación tarifaria se situara por debajo de la inflación".