Estas son las 10 personas más ricas del mundo, según el ranking de Forbes

Forbes publicó este martes su ranking de las personas más ricas del mundo en 2021. Pese a la pandemia de COVID-19, que hizo estragos a nivel económico y sanitario, creció la cantidad de multimillonarios en la lista: hay 2.755 personas, 660 más en comparación a 2020. Además, la revista contó que en total valen US$ 13,1 billones mientras que en 2020 sumaban US$ 8 billones.

La lista la lidera Jeff Bezos por cuarto año consecutivo. Su fortuna es de US$ 177.000 millones y, según Forbes, creció US$ 64.000 millones en relación al 2020 por un aumento de las acciones de Amazon.

En segundo lugar está Elon Musk ya que su patrimonio vale US$ 151.000 millones. El empresario saltó desde el puesto número 31, señaló la revista.

Bernard Arnault, propietario del grupo LVMH, se mantiene en el tercer puesto. No obstante, "su fortuna casi se duplicó a US$ 150.000 millones, desde US$ 76.000 millones, debido a un aumento del 86% en las acciones de LVMH, propietario de marcas como Louis Vuitton y Christian Dior y el minorista de cosméticos Sephora", indicó.

El fundado de Microsoft, Bill Gates, se posiciona en el cuarto lugar con US$ 124.000 millones. En el quinto está Mark Zuckerberg, uno de los creadores de Facebook, porque su fortuna es de US$ 97.000 millones.

Por su parte, el famoso inversor Warren Buffett queda en el sexto puesto con US$ 96.000 millones. Larry Page, uno de los creadores de Google, se posiciona séptimo con US$ 91.500 millones. El otro fundador del buscador más conocido, Sergey Brin, está noveno con US$ 89.000 millones.

Por último, Mukesh Ambani se convirtió en la persona más rica de Asia con una fortuna de US$ 84.500 millones, informó Forbes.