¿Cómo son los precios de compraventa y alquileres en los barrios de Montevideo?

En 2017, hubo 4,5% más negocios inmobiliarios que en el año previo y en el último trimestre del año pasado, el precio del metro cuadrado (m2) aumentó en dólares frente a igual período de 2016. Eso se dio tras haberse prácticamente estancado al comparar el precio promedio del metro cuadrado del último trimestre de 2016 con igual lapso de 2015.

En 2017, se hicieron 126.521 inscripciones de negocios inmobiliarios en la Dirección General de Registros frente a 121.059 de 2016.

De las 126.521 operaciones en 2017, la mitad (63.881) correspondían a compraventas propiamente, 24.662 eran promesas de compraventa, 26.322 hipotecas y 11.656 a "otros actos", según los datos divulgados por el INE y procesados por El País.

Diciembre fue el mes con mayor cantidad de negocios con 13.987 inscripciones y febrero el de menor con 7.543. De hecho, el informe del INE destacó que en la serie histórica, se aprecia "un crecimiento regular en el registro de compraventas en el mes de diciembre de cada año".

En cuanto al precio, el índice del precio medio del m2 en pesos aumentó 13,44% en octubre-diciembre de 2017 frente a igual período de 2016. En tanto, al medirlo en dólares, se dio una suba de 10,72% entre los dos períodos mencionados.

Según el informe, de las 126.521 operaciones, 44.594 fueron "altas de compraventa". De ese número, 15.819 se dieron en Montevideo, de las cuales 11.827 correspondieron a propiedad horizontal y 3.992 a propiedad común.

El precio promedio del m2 en propiedad horizontal en Montevideo durante 2017 fue de US$ 1.683, mientras que el precio promedio del m2 en propiedad común alcanzó a US$ 855.

El INE estimó que el precio promedio teórico de un inmueble de propiedad horizontal (de acuerdo a la superficie promedio vendida) fue de US$ 112.761 en 2017, mientras que en el caso de propiedad común alcanzó a US$ 151.365.

De acuerdo a la superficie involucrada en 11.171 "altas de compraventa" —para las que el INE cuenta con datos de precio promedio y superficie comercializada—, se estima que al menos se movieron US$ 1.350 millones en Montevideo por este tipo de negocio.

En propiedad horizontal, el precio promedio más alto del metro cuadrado en Montevideo en 2017 se verificó en Carrasco con US$ 2.196. Lo siguieron Punta Carretas con US$ 2.110 el m2, Palermo con US$ 2.084, Parque Rodó con US$ 2.026 y Malvín con US$ 1.986.

A su vez, los cinco barrios con el menor precio de compra-venta del metro cuadrado fueron: Reducto con US$ 1.067, Villa Muñoz US$ 1.081, Villa Española US$ 1.085, Ciudad Vieja US$ 1.285 y Centro US$ 1.299.

Alquileres.

Para saber qué ocurrió en el mercado de alquileres, el INE se basó en registros del Servicio de Garantía de Alquileres (SGA) de la Contaduría General de la Nación y en la garantía de alquiler de ANDA. "Según la Encuesta Continua de Hogares para el año 2014 ambas garantías cubren el 34,3% de los contratos de arrendamiento de casa habitación del total del mercado de alquileres", explicó el INE.

En diciembre, último mes relevado en el informe, había 75.623 alquileres vigentes (mediante SGA y ANDA) en Montevideo a un precio promedio de $ 13.382. La variación en los últimos 12 meses fue de 6,87%.

El barrio con el alquiler promedio más caro a fin del año pasado era Punta Gorda y el más barato era Casavalle.

En tanto, Canelones tenía un precio promedio de arrendamiento 10,1% inferior al de Montevideo, aunque con Ciudad de la Costa por encima del valor medio de la capital del país.

En diciembre de 2017 había 14.500 contratos de alquiler de casas a un precio promedio de $ 13.675, a su vez 10.279 contratos en edificios de renta (según el INE "conjunto de viviendas en un mismo padrón generalmente del mismo dueño destinadas al alquiler, de propiedad horizontal o común") a un precio promedio de $ 11.128. El 67,2% de los contratos (50.844) eran de propiedad horizontal a un valor promedio de $ 13.754.

Como los contratos vigentes "pueden tener varios años desde que fueron formulados, por lo cual el precio que pagan podría estar desfasado respecto de los precios actuales del mercado de arrendamientos", el INE también analizó "los contratos formulados en el último año móvil cerrado a diciembre de 2017, constatándose que los nuevos contratos que se realizan tienen un precio promedio aproximadamente 5,4% superior al de los contratos vigentes", indicó.

Al comparar lo que ocurrió con el precio de los alquileres nuevos en los 12 meses a diciembre, el incremento de precios fue de 6,08%.

En ese sentido, el precio promedio era de $ 14.363 en un total de 1.549 contratos.

En este caso, Punta Carretas es el que tiene el alquiler promedio más caro con $ 18.469 (aunque no está relevado Punta Gorda al tener menos de 130 casos) y el más barato es Manga con $ 9.724 en promedio (tampoco está Casavalle al tener menos de 130 casos).

Por otro lado, entre los contratos nuevos, el precio de alquiler de las casas era $ 14.993, el de los edificios de renta alcanzaba a $ 11.988 y el de los que se efectuaron en propiedad horizontal era $ 14.499.