Más sospechas en el “Gran hermano” del transporte

Hoy culmina el plazo para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presente ante la Justicia su apelación sobre la sentencia que estableció la suspensión temporal del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el “Gran hermano” del sector puesto que prevé relevar información sobre recorridos, cargas transportadas, horarios y choferes, entre otros datos.

En paralelo, empresas que quieren ser proveedoras del servicio de monitoreo señalaron a El País que desde que se hicieron públicas denuncias sobre direccionamiento por parte del MTOP, los plazos en el proceso para homologarse se agilizaron.



El País dio cuenta hace 12 días, que empresas de tecnología y monitoreo satelital reclamaban contra el proceso realizado por el MTOP respecto al Sictrac, y entendían que se dirigió la homologación hacia dos empresas (Sit S.A. y Bidafox) que trabajan con la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC) y son -según el semanario Búsqueda- propiedad de la misma persona: Carlos Baladón. Eso generaría un monopolio de hecho.



Hasta ahora, Sit y Bidafox eran las únicas homologadas (en marzo y mayo del año pasado). La tercera que lo logró días atrás fue Lógica Sur (Terinol S.A), una empresa uruguaya de fabricación nacional de software y hardware, tras más de seis meses de trámites. Su gerente comercial, Rodrigo Álvarez, dijo a El País que la empresa formó parte del grupo de compañías que se presentaron al primer llamado (cuyo plazo era hasta el 31 de julio de 2018), pero que recién recibieron respuesta concreta de la comisión del MTOP en diciembre del año pasado.

“No tuvimos una conversación muy permanente (con el MTOP). Presentamos todo en julio, ahí nos enviaron un correo pidiendo una documentación que en realidad ya estaba presentada; les indicamos en qué folio estaba lo que nos pedían y recién en diciembre, cinco meses después, nos respondieron”, explicó Álvarez.



“Sin dudas que hubo suspicacias en el medio, de por qué alguna empresa arrancó antes, por qué se demoraron tanto en aprobar. Participamos de todo el proceso, hicimos todas las consultas que teníamos que hacer, se demoraron bastante en algunas respuestas”, aseguró.



Según indicó el gerente de Lógica Sur, el ministerio tenía tiempo para expedirse hasta agosto pero esto ocurrió recién cuatro meses después, cuando la comisión les dijo que debían corregir un aspecto técnico del dispositivo presentado.



Sin embargo, según manifestó Álvarez, cuando las denuncias por falta de transparencia del proceso de homologación se hicieron públicas, el trámite se agilizó.



“A fines de enero y principios de febrero cuando comenzó a salir todo en la prensa se empezó a mover todo más rápido. Nos dijeron que estábamos listos para hacer la prueba técnica, pedimos para hacerla y a los dos días vinieron los técnicos a tomarnos la prueba”, explicó el gerente comercial.



Tres días después de haber realizado la prueba, el ministerio anunció la homologación de Lógica Sur a través de un comunicado en su página web.



Otras empresas que están aún en proceso de homologación y que prefirieron mantener el anonimato, confirmaron a El País que en los últimos días el trámite ha avanzado.



“Desde julio de 2018 hasta el 4 de febrero nuestra preocupación era el tiempo que seguía pasando y no teníamos la homologación habiendo cumplido con todos los plazos y con todos los requisitos”, dijo Álvarez.

Días atrás, El País informó que la empresa Sitrack S.A. había presentado un recurso de amparo ante la Justicia, con el argumento de que hubo irregularidades en el proceso del MTOP para habilitar a las empresas proveedoras del servicio.



El pasado lunes, el juez Gabriel Ohanian concedió el recurso de amparo y suspendió -al menos de forma temporal- la implementación del Sictrac.



Según explicó a El País el director nacional de Transporte, Felipe Martín, el MTOP tiene un plazo de 72 horas (que vence hoy) luego de la notificación de la Justicia para articular y presentar la apelación. Luego de la medida cautelar impuesta por el juez y una vez que el ministerio presente su defensa, quien deberá expedirse será el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). De acuerdo con lo dicho por Martín, la sentencia del Tribunal puede efectuarse dentro de 20 o 30 días.

INTERGREMIAL

Gremiales divididas frente al Sictrac

El Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac) quedará suspendido hasta que no se conozca la sentencia definitiva del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Sin embargo, previo a que se conociera la suspensión temporal del “Gran hermano” de la carga, 16 gremiales del transporte habían manifestado al ministro de Transporte, Víctor Rossi, que no estaban dadas las condiciones para que comenzara a regir la obligatoriedad del sistema (cuya primera fase estaba pactada para el próximo 18 de febrero) y pedían una prórroga. Es decir que de un total de 23 agrupaciones que integran la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC), 16 manifestaron reparos en los últimos días. El presidente de la ITPC, Mauro Borzacconi, presidente además de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional (Catidu) dijo a El País que la ITPC ”no tiene nada para hacer frente a la suspensión del Sictrac porque es una decisión de la Justicia”. Asimismo, indicó que la suspensión temporal del sistema de monitoreo “le ha traído calma” al sector para poder trabajar mejor hasta que salga el fallo definitivo. “El transporte va a tener que seguir trabajando con esto (por el Sictrac) o sin esto y el transporte va a tener que salir a buscar las soluciones igual”, indicó. Sobre las acusaciones que recibió en los últimos días que señalaban que estaba involucrado económicamente con las dos empresas homologadas previo al 4 de febrero (Sit S.A. y Bidafox), Borzacconi las rechazó y dijo que él debe “velar por el transporte y no por otros intereses”. En relación a la postura que la Catidu ha tomado frente a la implementación del Sictrac, Borzacconi dijo que como su sector ya está regulado por otro sistema de control de carga internacional (Lucía), desde los últimos 18 años “la actitud de Catidu ha sido siempre la de apoyar lo que decida la mayoría”, lo que actualmente significa la aprobación del sistema de monitoreo. Días atrás, Álvaro Haller, presidente de la Unión de Transporte y Fleteros de Mercedes había indicado que Catidu (presidida por Borzacconi) se oponía a la implementación del Sictrac.