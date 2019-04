Suba de precios se acerca al 8% en el año a marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes, el Banco Central (BCU) decidió moderar el combate a la inflación ya que su política monetaria pasó de mantener la “instancia contractiva” de la misma en diciembre pasado a “moderadamente contractiva”.

Ayer, se conoció que la inflación se aceleró por segundo mes consecutivo en la medición 12 meses. Así, pasó de 7,49% en el año cerrado a febrero a 7,78% en el año cerrado a marzo.

“Se trata de la primera vez, desde junio de 2018 que se observan dos incrementos sucesivos en la inflación interanual, lo que sugiere que el período de inflación descendente que comenzó a mediados de 2018 habría culminado”, indicó un comunicado del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).



La meta del gobierno es que la suba de precios se ubique entre 3% y 7% en el año.



En marzo, el Índice de Precios del Consumo (IPC) aumentó 0,55% y en el primer trimestre del año la inflación acumulada alcanzó a 3,73%.



Según la consultora CPA Ferrere, la “inflación tendencial -que excluye a los rubros más volátiles- se incrementó en términos interanuales por primera vez en tres meses (ubicándose en 7,9%)”.

El Cinve señaló que “la inflación interanual del componente transable, que abarca los bienes y servicios que pueden ser comercializados con el exterior, aumentó en 0,27 puntos porcentuales en el mes de marzo, mientras que la del componente no transable aumentó en 0,31 puntos porcentuales”.



“La exclusión de los rubros volátiles o no representativos no altera significativamente esta observación para el componente no transable, en tanto la exclusión de los precios más volátiles reduce el incremento de la inflación transable al orden de los 0,15 puntos porcentuales”, agregó.



En entrevista con El País publicada la semana pasada, el presidente del BCU Alberto Graña dijo que “vamos a seguir trabajando para que la inflación entre en el rango, pero teniendo en cuenta que la tasa de interés no es la única variable que juega ahí; hay otras que escapan al control del BCU y algunas exógenas a la propia política económica en general”.