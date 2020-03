Subastan prototipo "histórico" de videojuego de PlayStation con precio inicial US$ 336.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El único prototipo que queda de la videoconsola de juegos de Nintendo PlayStation Super NES CD-ROM, desarrollada por Nintendo y Sony entre 1990 y 1992, será subastado a partir de este miércoles en Estados Unidos con un precio inicial de US$ 336.000, informó Heritage Auctions.

La unidad es la única de 200 que fueron producidas que se salvó de la destrucción tras finalizar el acuerdo entre ambas multinacionales.



Se cree que esta unidad perduró porque pertenecía a Olaf Olaffson, el fundador y primer presidente de Sony Computer Entertainment, y que acabó en manos privadas por casualidad hasta que volvió a reaparecer en 2009.



Desde entonces, el prototipo ha viajado a lo largo del mundo por distintas convenciones de videojuegos permitiendo a los aficionados jugar con ella.



El prototipo, que está operativo gracias al youtubero Benjamin Heckendorn, conocido en la comunidad por sus videos en los que repara videoconsolas, se subastará a partir de mañana y hasta el próximo domingo, pero Heritage Auctions ya está recibiendo las primeras pujas por adelantado, que alcanzan los US$ 280.000.



"Mientras que existen grandes diferencias entre este prototipo de 1990-1992 y la consola de PlayStation que fue puesta a la venta por Sony en 1994, técnicamente es el prototipo más antiguo que existe a día de hoy de la primera videoconsola de Sony", dijo en un comunicado la directora de videojuegos de Heritage Auctions, Valarie McLeckie.



El prototipo también conocido como la Super NES CD-ROM System es "una pieza de incalculable valor de la historia de los videojuegos" y se pueden utilizar varios CD-ROM y juegos de la Super Nintendo, la mítica segunda consola de sobremesa de la compañía japonesa que compitió contra la también nipona Sega Genesis.



Además, cuenta con una pequeña pantalla en la parte superior que muestra la pista de música del CD-ROM que se está reproduciendo, y también tiene algunos misterios como un número 2 escrito a mano o un puerto del que se desconoce su función y en el que se puede leer "next".



Sin embargo, uno de los aspectos más curiosos es el mando, que pese a contar con el diseño habitual de la época de Nintendo tiene el logo de PlayStation y Sony grabado en la parte delantera.



Pese a que esta unidad fue solo un prototipo, el proyecto resultó vital para el desarrollo de la industria tal y como la conocemos a día de hoy, especialmente para Sony, que antes de este acuerdo con Nintendo no tenía pensado involucrarse en el mercado de los videojuegos.



Fue gracias al ingeniero Ken Kutaragi que después de que se rompiera el acuerdo entre ambas compañías persuadió a Sony para que crearan su propia consola, que resultó en una de los aparatos más revolucionarios hasta el momento, la PlayStation de 1994.



Gracias al salto de calidad en sus gráficos, sonido, y sus mandos ergonómicos se convirtió en la primera videoconsola en vender 100 millones de unidades en diez años.