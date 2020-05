Sube el petróleo por caída de existencias de crudo en Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los precios del petróleo subieron ayer, después de un descenso de los inventarios de petróleo en Estados Unidos y previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de menores existencias globales en el segundo semestre, pero no se desvanecía el temor a rebrotes del coronavirus.



Los futuros del crudo Brent subieron ayer US$ 1,94 o un 6,7% a US$ 31,13 el barril. En tanto, el petróleo estadounidense WTI ganó US$ 2,27 o un 9%, hasta US$ 27,56 por barril. Los precios han subido levemente en las últimas dos semanas porque muchos países relajaron las restricciones por el coronavirus y permitieron a fábricas y negocios volver a su actividad.