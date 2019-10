Sube el precio de la carne bovina esta semana y entra el asado argentino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Volverá a subir la carne durante la presente semana. Mientras la industria frigorífica prepara el nuevo ajuste en el precio de la carne bovina destinada al abasto, acompasando la suba del precio del ganado gordo y del dólar, está autorizada la primera importación de asados bovinos desde Argentina.

En cuanto a la nueva suba de la carne, todavía no está definido el porcentaje de aumento, pero está claro que ajustará esta semana, pudo confirmar El País. Es que hay un faltante importante de ganado gordo e incluso con un precio de US$ 4,20 por kilo -alto en términos históricos- no aparece oferta.

También es alto el precio de US$ 4 por kilo para la vaca gorda. El novillo de abasto cotiza a US$ 4,12 por kilo, según la Asociación de Consignatarios de Ganado. La carne importada de Brasil amortigua los precios.



Respecto a la importación desde Argentina, si bien el Ministerio de Ganadería (MGAP) concedió el permiso todavía se está ajustando el papeleo con el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) de Argentina. Por ahora, queda descartada la posibilidad de traer asados vacunos de Brasil y Paraguay, pese a que tienen el mismo status sanitario que Argentina y Uruguay.



Según un sondeo realizado por El País entre operadores, otro empresario presentará ante el MGAP una nueva solicitud de importación en las próximas semanas, en el marco de un trámite que ya está encaminado. Las primeras partidas de asados vacunos argentinos, en volúmenes bajos, estarían llegando en las próximas semanas y serán volcados al abasto.



Sólo hay cuatro frigoríficos argentinos que no tienen a China como mercado -para el resto esa es la prioridad- y para poder exportar a Uruguay carne para el abasto, también deben estar habilitados para vender a la Unión Europea. Hubo muchos sondeos de precios de empresarios uruguayos durante la reciente feria de Anuga (Alemania) y los frigoríficos argentinos subieron los precios, por lo que el asado que se vuelque al mercado uruguayo no tendrá una diferencia de precio tan acentuada frente al producido por la ganadería local.



En caso de Uruguay, la prioridad hoy es China y todo el asado, además de varios otros cortes se van para el gigante asiático, que está sustituyendo parte de la carne de cerdo que perdió por la peste porcina africana por carne bovina y paga precios destacados.