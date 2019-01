Suben 4% los cigarrillos por el ajuste del Imesi

El presidente de la República Tabaré Vázquez firmó el decreto que eleva el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los cigarrillos, lo que derivará en un aumento de su precio de venta al público.

La suba del Imesi de 7,79% -alineada a la inflación de 7,96%- determinará que la cajilla de 20 cigarrillos pasará de $ 140 a entre $ 145 y $ 146 (es decir entre 3,6% y 4,3% más). El Imesi pasa de $ 67,26 a $ 72,50 por cajilla de 20 unidades.



El decreto con fecha de ayer, establece que este incremento empezará a regir a partir del viernes.



A diferencia de los decretos anteriores, el Poder Ejecutivo no incluyó la frase: “es propósito del gobierno nacional continuar profundizando en la política antitabaco, dado el impacto positivo que la misma ha generado respecto a la reducción del consumo”.



En cambio, justificó el incremento en que “es conveniente actualizar los valores de la base específica del Imesi aplicable a los tabacos y cigarrillos”.



En el caso del tabaco, el Imesi pasa de $ 29,26 a $ 32,30 (en este caso el ajuste es de 10,4%).



El anterior ajuste del Imesi se dio en enero del año pasado y había sido de 12% (con una inflación de 6,55%).



Previamente, el aumento del impuesto había sido de 15% en 2017 y de 15,5% en 2016.



Vázquez acompaño en su primer gobierno la prohibición de fumar en espacios cerrados con subas en el Imesi para desalentar el consumo de cigarrillos, algo que prácticamente no ocurrió en el gobierno de su sucesor José Mujica.



Es que Mujica ajustó el impuesto solamente una vez, recién sobre el final de su mandato, el 19 de diciembre de 2014.



La decisión de no realizar ajustes entre 2011 y 2013 determinó que el fisco viera afectados sus ingresos en US$ 22,7 millones. Además, en 2013-2014, se observó una tendencia al aumento en las ventas de cigarrillos al no haber un aumento relativo de su precio, había dicho el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo.