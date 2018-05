Subió el barril de petróleo Brent hasta US$ 79,81

El barril de petróleo Brent cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 79,81, esto es 0,27% más que al cierre de la sesión anterior. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa y para Ancap, terminó la jornada con una suba de US$ 0,22 respecto a la última negociación, cuando cerró en US$ 79,59.

Esto ocurrió tras conocerse que las reservas estadounidenses aumentaron la semana pasada en 5,8 millones de barriles, cuando los expertos anticipaban una caída.

A su vez, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó ayer un 0,5% y cerró en US$ 71,84 el barril, un recorte de 36 centavos de dólar respecto a la víspera.