Subió la inversión extranjera en Latinoamérica en 2018

Los flujos de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina alcanzaron el año pasado los US$ 184.287 millones, una cifra que aún está por debajo de los valores registrados durante el periodo de auge del precio de las materias primas, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un informe presentado en la sede del organismo, en Santiago de Chile.



El informe muestra una gran heterogeneidad en la región, con 16 países en los que la inversión extranjera aumentó respecto del año 2017 y 15 países en los que disminuyó.



Buena parte del incremento de la IED en 2018 se debió a las mayores inversiones en Brasil, que concentra el 48% del total, y en México, que tiene el 20%.



En Brasil la inversión extranjera llegó a US$ 88.319 millones, un 25,7% más que en 2017, y en México alcanzó los 36.871 millones, un alza anual del 15,2%, indicó la Cepal.



En términos de flujos recibidos, le siguen Argentina, con US$ 11.873 millones y un aumento del 3,1%, Colombia (11.352 millones y una caída del 18%), Panamá (6.578 millones y un aumento del 36,3%) y Perú (6.488 millones y una caída del 5,4%).



Las entradas de inversión a Chile sumaron US$ 6.082 millones en 2018, un 3,9% más que el año anterior, pero aún claramente por debajo del promedio de la última década, subrayó la Cepal.



La IED en Centroamérica aumentó un 9,4% anual por el impulso de Panamá, que recibió US$ 6.578 millones, un incremento del 36,3% en comparación con el año 2017.



En el Caribe, los flujos de inversión extranjera se redujeron un 11,4% debido al retroceso del 29% en República Dominicana, el principal receptor en esta subregión.



Según explicó en la presentación Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, la recuperación del dinamismo de la IED se fundamentó en la reinversión de utilidades y en los préstamos entre compañías.



El aporte de capital, que es el componente de la inversión más representativo del interés de las empresas por instalarse en Latinoamérica, disminuyó en 2018 pero significó cerca de US$ 59.000 millones de toda la IED.



El 47% de las entradas de IED en 2018 correspondieron a la industria manufacturera, el 35% a servicios y el 17% a recursos naturales.



En base a EFE