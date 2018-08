Subió el petróleo por sanciones de EE.UU. contra Irán

La oficialización de estas medidas, hizo aumentar el temor de que este contexto afecte a la producción de petróleo iraní. Temen que las medidas — que empiezan a regir en noviembre— puedan reducir el suministro global de petróleo.

En este contexto, los futuros del Brent cerraron en US$ 74,65 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, subieron y cerraron en US$ 69,17 dólares el barril desde un máximo de sesión de US$ 69,83 dólares.