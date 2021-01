Pandemia del COVID-19 provocó incremento en la venta de productos informáticos

Más tiempo en casa. Teletrabajo para algunos y clases remotas para otros. Menos salidas recreativas. La pandemia de COVID-19 cambió el día a día de parte de la población. Al mismo tiempo, hubo un aumento en la demanda de tecnología que se explica, más que nada, por la crisis sanitaria, según diferentes empresas del sector a las que consultó El País.

De repente, antes en los hogares había una sola computadora. Pero, por la pandemia, las personas “se vieron obligadas por necesidad a aumentar” la cantidad, dijo la gerenta general de Zonatecno, Carolina Torterolo. Las clases por Zoom, las actividades de los clubes y el trabajo son algunas de las razones que nombró.



No obstante, Torterolo explicó que hubo otro factor importante: la “imposibilidad de viajar al exterior”. Sucedieron dos cosas. Una es que las personas no pudieron acceder a equipos más económicos en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos. La otra es que las personas tuvieron más dinero para invertir en el país.

En esa compañía la comercialización creció “muchísimo, sobre todo en la parte de informática”. Las ventas aumentaron 30% en 2020 en relación a 2019.



Algo similar sucedió en Netpc. Cristian Troncoso, vendedor en la empresa, contó que tuvieron un “incremento bastante significativo” en las ventas. El mayor porcentaje de aumento se registró en las notebooks.



Troncoso dijo que en un momento se consideró que la telefonía celular estaba suplantando a las computadoras portátiles. Sin embargo, la gente se dio cuenta de “no era posible realizar más de una tarea consecutiva a la vez” en ese producto y regresó a la laptop.

Por su parte, en LOi, vieron un incremento en las ventas de notebooks y accesorios, artículos del ecosistema gaming, accesorios de computadoras de escritorio y monitores, según contó Nicolás Vega, su CEO y fundador.

En Mercado Libre también se registró una suba. El gerente de marketplace, Matías Sandobal, indicó que la facturación de artículos informáticos creció por encima de 100% en 2020 respecto a 2019.

A su vez, notaron un aumento en el precio promedio de venta de notebooks en su plataforma. “Esto podría deberse a la necesidad de los usuarios por adquirir un producto con las especificaciones suficientes como para realizar una jornada laboral completa desde su casa”, explicó.



Además, pudieron “apreciar una preferencia por modelos de marcas reconocidas por encima de las marcas genéricas” de tablets.



Es un producto “de uso hogareño” y, en tener que permanecer en las casas, “probablemente propició buscar un producto más duradero para un uso intensivo”, agregó.

Demanda y teletrabajo.

Los servicios vieron un aumento de trabajo en 2020. Arnaldo Castro, presidente de Arnaldo C. Castro S.A., comentó que la actividad fue “muy requerida” por empresas y organizaciones.



Sobre la compañía puntualmente, indicó que la mayor demanda estuvo relacionada a la implementación del teletrabajo, y lo que “implica armar con seguridad las redes para que las personas puedan realizar sus tareas como si estuvieran de manera física en la empresa”, señaló Castro.



El trabajo remoto implicó una “reformulación” del servicio que tenían los clientes. La actividad pasó de ser centralizada a dispersa, lo que deja “una cantidad de componentes a atender”.

Al repasar el año, el presidente de la empresa señaló que tuvieron una actividad “muy intensa” de marzo a junio. Después, se estabilizó y “empezaron a surgir mejoras para las infraestructuras que se le montaron a los clientes”.



En cuanto a nivel de clientes, indicó que hubo un crecimiento desde dos lados. Por un lado, estuvieron las empresas que se incorporaron por primera vez a la cartera. Por otro lado, los que ya eran clientes pero que por el COVID-19 necesitaron de otros servicios.



Otro ejemplo es el de Compupel. Su director, Alejandro Fernández, comentó que el servicio técnico a domicilio es “de los más requeridos”. Aunque existía prepandemia, “no era un valor estratégico para el funcionamiento de la empresa. Ahora el sistema es mucho más intenso”, indicó.



La empresa, que también vende productos informáticos, tuvo un incremento entre 30% y 40% en las ventas de 2020 en relación a 2019. Fernández señaló que la pandemia les favoreció en comparación a otros rubros.

Cambios en la interna y cierre de locales

El que vieran un crecimiento en las ventas no significó que la pandemia no los afectó de algún modo. Al igual que muchas empresas, tuvieron que hacer una reconfiguración interna. Algunas contrataron más personal. Otras tuvieron que cerrar locales y enviar trabajadores al seguro de paro por un tiempo.



En Netpc, por ejemplo, hubo una redistribución del personal y una reducción de la cantidad de locales abiertos por un plazo determinado. No obstante, Troncoso aclaró que mantuvieron a los trabajadores de la empresa.



Otro caso fue el de Zonatecno que envió a personal a seguro de paro pero después lo reincorporó al 100%. También cerraron tiendas en el interior y en el centro de Montevideo, las cuales volvieron a abrir al tiempo, contó Torterolo. A su vez, después del cimbronazo inicial, la empresa tomó más trabajadores.



La gerenta general de Zonatecno también contó que las personas volvieron a comprar en las tiendas físicas después del impacto inicial de la pandemia. Aunque se “pensaba que la gente se iba a acostumbrar a los canales digitales”, siguen concurriendo a los locales. No obstante, aclaró que “hay una tendencia al crecimiento” en las vías de consulta y venta online.



En el caso de Arnaldo C. Castro S.A, tuvieron que realizar una reorganización interna y migrar al teletrabajo. Además, en paralelo, dedicar recursos para “resolver” los requerimientos de los clientes, contó su presidente.



La empresa también incrementó su gerenciamiento remoto para monitorear a distancia. Castro explicó que existen softwares, por ejemplo, que permiten entrar a la red de la empresa y evitar ir de manera presencial.



A su vez, se incorporaron más trabajadores. El presidente habló sobre las dificultades de conseguir personal calificado en el área. Explicó que saber utilizar Office es como “saber la vocales”, y se necesitan “otras capas de conocimiento” y “experiencia aprobada”.