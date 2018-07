Subsidiarán cambio a buses eléctricos

El Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas un subsidio para facilitar la transición de hasta 4% de la flota de ómnibus diesel por buses eléctricos. La idea es "apoyar la transición inicial hacia tecnologías más eficientes y sostenibles en el transporte público colectivo de pasajeros a nivel nacional".

El subsidio "estará dirigido a los operadores de transporte público colectivo de pasajeros de todo el país que tengan interés en realizar la sustitución de un ómnibus diesel por un ómnibus con motorización exclusivamente eléctrica, según los criterios que se definan en la reglamentación", según el artículo 325 del proyecto.

Además, establece varios topes a ese subsidio. "El subsidio no podrá ser superior a la brecha entre el costo de adquisición de un ómnibus con motorización exclusivamente eléctrica y el costo de adquisición de un ómnibus con motor diesel", indica el texto.

Es decir, como máximo el Estado cubrirá la diferencia entre el valor de un bus y otro, siempre y cuando no se supere otro tope: "no podrá ser superior a las 410.000 Unidades Indexadas (UI) —actualmente US$ 50.804 a hoy— anuales por unidad". Adicionalmente, "no podrá tener un plazo mayor de siete años", expresa.

El proyecto señala que "a los efectos del otorgamiento del subsidio previsto en el presente artículo, el Poder Ejecutivo actuará asesorado por una Comisión Técnica integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Dicho Comité Técnico interactuará con los reguladores del sistema de transporte público colectivo de pasajeros".