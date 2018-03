Superávit de cuenta corriente mejoró al cierre de 2017

La economía uruguaya presentó un superávit por transacciones corrientes y de capital con el resto del mundo de US$ 930 millones al cierre de 2017, lo que equivale a 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Esto significó un aumento de 0,8 puntos porcentuales del PIB respecto al 2016, cuando había finalizado en 0,8% del PIB, informó el Banco Central (BCU) en el Informe de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional.



Es que el año pasado hubo un mayor saldo positivo de la cuenta de bienes y servicios, que sumó US$ 1.189 millones más que al cierre del año anterior.



“Mientras las exportaciones de bienes y servicios, en el año a diciembre de 2017, superaron los US$ 16.100 millones, lo que implicó un crecimiento a valores corrientes de 10,4% respecto a igual período de 2016, las importaciones alcanzaron US$ 12.160 millones, con un aumento de 2,9%”, detalló el reporte oficial.

Esta mejora del saldo comercial “más que compensó el aumento de US$ 768 millones en el déficit del rubro ingreso primario, cuyo saldo alcanzó los US$ 3.362 millones en el año culminado a diciembre de 2017”. Mientras que la cuenta de servicios “contribuyó también positivamente, con un incremento de más de US$ 420 millones”, producto del mayor incremento “de las exportaciones (de 14,9% anual) que de las importaciones (5,8%)” asociado a la mayor venta de servicios turísticos.



La balanza de pagos es un registro contable que releva todas las transacciones entre los residentes de una economía y el resto del mundo, brindando información sobre las compras y ventas con el exterior, así como acerca del financiamiento externo neto que recibe un país.

El BCU analizó que “el resultado de la balanza de bienes y servicios, fue explicado principalmente por la evolución de la cuenta de bienes, cuyo saldo a diciembre de 2017, superó en más de US$ 760 millones al registrado un año atrás, y dio cuenta de aproximadamente el 65% del incremento del superávit de la balanza comercial en la comparación interanual”.



Asimismo, el informe señaló que “el ajuste que verificó la cuenta corriente de 0,8 puntos porcentuales del PIB respecto a un año atrás, se atribuye en un 60% al ajuste del sector público y un 40% al del sector privado”, ya que “las transacciones reales del sector público alcanzaron un déficit del 3%, mientras que las del sector privado, terminaron mostrando un ahorro que superó a la inversión en 4,6% del PIB”.