Los supermercados llevan un año de caída en las ventas: ¿A qué lo atribuyen?

"Me gustaría mostrar otros números, pero esta es la fotografía del sector. No escapamos a la situación general del país”, dijo ayer Hugo Avegno, director de la Asociación de Supermercados (ASU) y subdirector general del Grupo Disco. Las ventas de las grandes superficies han caído 4,7% en el último año móvil -desde julio de 2018 a junio de 2019-, con 12 meses consecutivos en baja en la comparación interanual.

Al exponer en el evento organizado por ASU y la revista Retail, Avegno planteó como explicaciones a esta reducción de las ventas la mala temporada turística y la caída en el ingreso que reciben los hogares uruguayos.



“Vendemos productos de consumo masivo y el 85% de nuestras ventas son alimentos. ¿Por qué el comportamiento (de la actividad en los supermercados) debería ser diferente a lo que ocurre en los hogares?”, señaló.



En el primer semestre del año la baja en las ventas se ubicó en 5,2% y esta situación negativa se arrastra desde mediados de 2018. “En junio y julio (del año pasado) nos salvó el Mundial que trajo buenas ventas de televisores, pero desde ese momento hay una caída similar” tanto en el rubro alimentos como en el resto de los productos, remarcó el director de la ASU.



La caída en la actividad del orden del 5% “es la más grande al menos desde 2010”, cuando la gremial de supermercados empezó a medir las ventas de sus asociados con la consultora Deloitte. En retrospectiva, en el primer semestre de 2017 la actividad había crecido 2% y en el semestre inicial del año pasado se mantuvieron estables las ventas.



Los meses de mayor descenso en el último año móvil fueron enero y febrero, dado que “la temporada fue peor de lo esperado”. Según los datos oficiales, el ingreso de turistas en esos dos meses cayó 31% y el gasto de los visitantes 27%.

Avegno dijo que los números fueron comparables con los de hace más de una década, cuando estaban los puentes binacionales con Argentina cortados por el conflicto por la ex Botnia (hoy UPM).



Avegno dijo que también muestra un descenso la medición de ventas en función de los metros cuadrados y en línea con esto afirmó que “los metros cuadrados incorporados en nuevos supermercados son menos productivos”.



Consultado por El País sobre las inversiones realizadas por las cadenas de supermercados en el último año en ampliaciones, nuevos locales y tiendas de cercanía, el ejecutivo de Grupo Disco comentó que son “oportunidades” que aparecen en épocas de retracción. “Si todos nos achicamos no salimos de un círculo vicioso perverso”.

¿Cómo han evolucionado los precios en los supermercados?

“La inflación está estable y pareciera que eso no cambiará”, sostuvo Avegno y repasó la evolución de los productos que ofrecen los supermercados respecto al Índice de Precios del Consumo (IPC).



A nivel de alimentos hubo un aumento similar al del resto de los precios, con la carne así como frutas y verduras como los rubros con mayores incrementos. Mientras que en las restantes categorías -como textil, bazar y electrodomésticos- la evolución estuvo “por debajo” del IPC.



“Muchos de estos productos (no alimentos) son dolarizados. ¿Por qué su precio no creció si el dólar aumento?”, se preguntó Avegno y detalló varios motivos: “bajas en origen” de muchos artículos importados de Asia, “mayor competencia sobre todo en textil”, y una decisión de los comerciantes “en momentos recesivos de achicar sus márgenes para rotar” los productos.