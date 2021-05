Las tarifas de la polémica: ¿cuánto se paga y qué diferencias hay con la región y el mundo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la presentación de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) la semana pasada, ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, por su preocupación ante las tarifas del puerto de Montevideo, El País accedió al documento en que se encuentra cómo el promedio de tarifas del Puerto de Montevideo, alcanza un valor hasta cinco veces mayor que los puertos de Río Grande, de Brasil, y de San Antonio, de Chile.

Tras un acuerdo con el gobierno, en el que se extiende la concesión a la empresa belga Katoen Natien en el puerto por 50 años, se le da un “monopolio de hecho” (según el gobierno), la empresa se comprometió a una “rebaja importante” de las tarifas de la Terminal Cuenta del Plata (TCP, la única especializada en contenedores) y a invertir US$ 455 millones.



Las rebajas constan de dos etapas: la primera, ya realizada el 1° de abril de 2021, es de 12% sobre la tarifa portuaria y, la segunda etapa, alcanza una rebaja del 26% , luego de alcanzar un volumen de unidades de importación y exportación mínima de 20,000 unidades anuales, comparando con el año calendario anterior.



Previamente, la UEU había pedido un estudio realizado por el consultor Ricardo Sproesser, en octubre de 2020, para comparar las tarifas básicas en relación a los puertos internacionales.

Según el documento al que accedió El País, previo a las rebajas, la tarifa portuaria básicas de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), es decir, que pagan todos sin variación del tipo de carga y sin contar el costo de la agencia, es de US$ 376.



“Ese costo básico, hablando de terminales, tomando los costos mínimos correspondientes a tres días de almacenaje, en cuanto a la carga seca, la variación del costo está el componente del retiro de contenedor vacío, que es según el armador. En un caso te cuesta US$ 29 (si es por Hsüd) y en otro US$ 65 (Cosco). Como esto tiene un componente variable, lo descontamos y llegamos a un denominador común de US$ 376”, explicaron desde la UEU.

En comparación con los puertos regionales, en cuanto a contenedores secos, el puerto de San Antonio cuenta con tarifas portuarias de US$ 88 y el de Río Grande US$ 65, los cuales son más de cuatro y cinco veces más baratos que el Puerto de Montevideo.



En cuanto a costos totales por contenedor seco, el estudio reveló que el promedio del contenedor, en TCP, tiene un valor de US$ 848,5 (US$ 854 si es por Hsüd y US$ 843 por Cosco), mientras que en San Antonio es de US$ 253 y en Río Grande US$ 338.

En tanto, Montecon (que opera en muelles públicos y captaba el 55% de la carga antes del “monopolio de hecho”) tiene una tarifa por contenedor seco de US$ 397 y, el total, alcanza a US$ 837.



Entrada ya en vigencia la primera etapa de rebajas, el 12%, el total promedio es de US$ 807. Luego, alcanzando el 26% de rebaja de la segunda etapa, el total promedio llegaría a US$ 759. Los valores de rebaja alcanzan los US$ 41,5 y US$ 89,5, respectivamente.



Aun con las mismas, el puerto de Montevideo sigue más caro que otros en la región y también que otros puertos del mundo como Sudáfrica (su total es de US$ 536) o Nueva Zelanda (US$ 374), Singapur (US$ 382), Bélgica (US$ 282) y Alemania (US$ 312).

Además, Katoen Natie anunció rebajas en los conceptos de frío, de cargas IMO (cargas peligrosas) y una extensión de los días de almacenaje sin costo de tres a cinco días, lo cual se deben agregar a la tarifa básica descripta. Según la UEU, estos costos “son más difíciles de evaluar en sus impactos, porque no todas las cargas pagan frío, ni tienen todos los mismos proveedores de frío en la terminal, no todas tienen los mismo días de almacenaje porque algunas tienen almacenajes externos”.