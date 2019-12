Las tarjetas prepagas le pueden servir a los argentinos para no pagar el "dólar turista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya comenzó la temporada de verano en Punta del Este y el gobierno ve con preocupación el efecto en el turismo uruguayo del "dólar turista" que comenzará a aplicar a partir del 1° de enero. Además de los beneficios que ofrece el país para turistas no residentes, entidades financieras emiten tarjetas prepagas para extranjeros.



El argentino, al usar la tarjeta prepaga uruguaya, no paga el impuesto del 30% del valor efectuado que aplica argentina para compras en el exterior.



En el caso de Prex (Abitab) y Midinero (Redpagos) se solicitan con el DNI -documento de identificación de ese país-.



Luego, aunque hay varias maneras para cargarles dinero, no se les pueden realizar transferencias desde una cuenta bancaria del exterior. Al utilizarla tienen la devolución de 4 puntos de IVA en compras en general y 9 puntos de IVA sobre consumos en bares y restaurantes.



Ezequiel Passarelli, contador argentino especialista en impuestos, comentó a El País que “habría que ver bien cuál sería el beneficio en concreto” en referencia al tipo de cambio que se maneja en Uruguay.



Se podría pensar que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -agente recaudador argentino- solicite en un futuro los datos de su población que compra las tarjetas prepagas ya que entre Uruguay y Argentina existe un convenio bilateral de información tributaria.



Sin embargo, en la ley 19.032 se establece que el acuerdo “no incluye medidas dirigidas únicamente a la simple recolección de evidencias con carácter meramente especulativo”. Esto, según Fabián Birnbaum, contador especialista tributario, prohíbe que dicho fisco le diga a Uruguay “dame toda la información de los argentinos”.



A pesar de ello, existe la posibilidad de que Argentina realice una solicitud de información que tiene un procedimientos y una formalidad determinada, dijo Birnbaum. En el pedido se debe incluir, entre otras cosas, la identidad de la persona y porqué se piden determinados datos, agregó.



Además, Birnbaum comentó que lo que se da en forma automática es el intercambio de información financiera de todo lo que los argentinos tengan en los bancos uruguayos.