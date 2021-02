Se está techando el depósito portuario de UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estamos viviendo nuestra ancianidad con espíritu optimista y en esa actitud no hemos cambiado en absoluto mas aun nos entusiasman los desafíos y nos asombran siempre las noticias que nunca son iguales y nos afectan de diferente modo si nos bloqueamos y no somos capaces de ver las cosas con la debida claridad y asepsia. Sin embargo ayer domingo mientras dábamos los puntos finales a nuestras notas descubrimos que eramos afortunados porque en medio de la pandemia que nos afecta había gente que estaba apostando por nuestro país invirtiendo y desarrollando proyectos de futuro por millones de dolares. Así que para nosotros no hay derrotas ni pandemias, el hombre se construye cada día con lo que va dejando de ser atrás, para ser otro mas rico en sabiduría cada día. tiene capacidad intelectual, alma y espíritu para sobreponerse. Mas aun el hombre no se nutre del pasado sino que construye su vida cada día que despierta pensando en el futuro.



Bueno vamos a la nota de hoy que nos trae nuestra asombrosa cámara de Antel. Vemos la construcción del deposito de celulosa de UPM que avanza velozmente la instalación de dos diferentes tipos de techado para asegurarse su hermetismo ante las lluvia y vientos. Dicho deposito tiene un area de 57 mil metros cuadrados y capacidad para almacenar unos 170 mil toneladas de fardos de celulosa. Vemos también en la foto que ya se está techando la via ferroviaria para alojar el tren con numerosos vagones protegidosd de la lluvia. Según divulgo la prensa el tren postergó su funcionamiento entre la planta y el puerto para el 2023. Quiere decir que habría un periodo que el transporte de los fardos tendrá que hacerse por camión lo cual sera un verdadero problema para el puerto.