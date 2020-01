Telefónica busca reorganizar operaciones en América Latina, sepa cuánto vale en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La empresa española Telefónica -propietaria en Uruguay de Movistar- anunció cuánto valen los negocios de la compañía en los países donde pretende abandonar sus operaciones.

Es que en noviembre del año pasado, la firma había anunciado un nuevo plan estratégico que incluye cambios en las operaciones de la región.



Según las últimas estimaciones realizadas por la firma británica New Street Research, los ocho mercados de América Latina en donde Telefónica puso a revisión sus operaciones tienen un valor total de US$ 15.464 millones.



Los ocho mercados en donde la compañía ve menos opciones de crecimiento y podría llegar a realizar cambios son: Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador, Uruguay y Venezuela.



En el caso de los negocios de Telefónica en Uruguay, estos tienen un valor de US$ 514 millones.



El de mayor valor es Chile, seguido de Perú, Colombia, Argentina, México, Ecuador, Uruguay, y en último lugar, Venezuela.



En noviembre la compañía había anunciado que crearía una unidad de negocio en el que juntara a todos los mercados de América Latina en los que opera salvo Brasil, con el fin de “reforzar” sus operaciones en la región, sin descartar reducir el negocio, si fuera necesario, teniendo en cuenta que la fórmula tradicional “se ha agotado”.

Sin embargo, desde Movistar Uruguay, el director de Marketing Fernando Leis, había explicado a El País que “Telefónica busca nuevas alianzas para potenciar su presencia en la región”, y que la compañía “continuará operando en el país como lo ha hecho hasta ahora”.



El mensaje difundido en noviembre por Telefónica, incluía declaraciones de José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de la compañía a nivel global, en las que destacó “la apuesta desde hace 30 años por Latinoamérica”.

Explicó que las operaciones en la región “eran hasta hace unos años el motor de crecimiento de la compañía”, pero “las condiciones particulares en estos mercados han impactado en la evolución de los negocios, mermando su contribución en los últimos años”.



Asimismo, el presidente manifestaba en ese entonces el deseo de “reforzar las operaciones en América Latina” ya que “no somos capaces de crecer por encima de la inflación”.



El nuevo plan estratégico contempla también crear filiales a nivel global de tecnología digital (Telefónica Tech, que agrupa ciberseguridad, Internet de las cosas y computación en la nube) e infraestructura (Telefónica Infra, para brindar servicios a otros operadores).



El paquete de medidas tiene por objetivo generar más de 2.000 millones de euros de ingresos adicionales al año de cara al 2022.