Se tensa conflicto entre los bancos privados y AEBU

Desde mediados de agosto los trabajadores de los bancos privados mantienen un conflicto por salario con dichas entidades y ambas partes se mantienen intransigentes en sus posiciones por lo que no puede descartarse que el diferendo se intensifique en los próximos días.

El conflicto se desató después que la banca privada y el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS) aprobaran un acuerdo salarial para el sector el pasado 26 de agosto, al cual la rama privada de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) no suscribió por entender que implica una pérdida de salario real para los trabajadores.



José Iglesias del sector financiero privado de AEBU explicó a El País que “la pauta salarial que se aprobó significa una pérdida de salario real para los trabajadores. Esta pérdida se da en un sector donde en todas las empresas ha habido ganancias que se mantienen, aún teniendo en cuenta la devaluación producida desde marzo cuando se inició este gobierno”.

El sindicalista aseguró que en virtud de ello la propuesta de AEBU de que no haya pérdida de salario real “es alcanzable”.



No obstante, fuentes de los bancos privados que pidieron mantener el anonimato, dijeron a El País que la pauta salarial fijada el mes pasado se “apega a las pautas generales establecidas por el Consejo Superior Tripartito” y aseguraron que los bancos “sí sufrieron una fuerte afectación” de su actividad, pese a lo cual “nadie perdió su trabajo y nadie fue enviado al seguro de paro”.

Por el contrario, el sindicato sostiene que la banca privada no solo mantuvo su nivel de actividad pese a la emergencia sanitaria, sino que sus ganancias medidas en dólares crecieron en el período.



Mientras, los bancos se quejan que las medidas de lucha adoptadas por AEBU “están causando un daño creciente”.



“Estas medidas, adoptadas por trabajadores que afortunadamente no han perdido su trabajo ni han pasado un solo día en el seguro de paro, están comenzando a afectar seriamente a las empresas y a las personas. Hay gente y hay empresas que esperan días para que se les acredite, por ejemplo, un cheque”, indicaron.

Entre las entidades bancarias hay consenso de que la propuesta presentada por AEBU “no puede aceptarse”.



“AEBU sostiene que los bancos no han perdido dinero y que ellos no quieren perder salarios, pero la realidad es muy diferente. Los efectos de la pandemia, del freno absoluto del consumo, han impactado fuertemente en la actividad de los bancos. No verlo es no entender la magnitud del problema y no querer comprender que la pandemia nos ha afectado a todos”, aseguró un ejecutivo bancario.

Del otro lado del mostrador, en AEBU sostienen que los bancos privados quieren aumentar sus ganancias a costa de una rebaja salarial de sus trabajadores.



En ese sentido, Iglesias dijo a El País que si bien AEBU está dispuesta a dialogar, “como siempre lo ha hecho”, la posición del sindicato en cuanto a la recuperación salarial a partir del año próximo “es intransigente”. El dirigente sindical remarcó que lo que pretenden es “mantener el salario real en empresas que aumentan sus ganancias”.