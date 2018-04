Tensiones comerciales EEUU-China no afectaría crecimiento, según presidente del Banco Central de Brasil

Las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China no perjudicarían el crecimiento económico mundial, dijo el martes el jefe del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfajn, quien minimizó las turbulencias recientes en los mercados latinoamericanos.



Los mercados emergentes sufrieron una ola de ventas el lunes tras el anuncio de China de aranceles como represalia a los esfuerzos proteccionistas del presidente estadounidense, Donald Trump.



Goldfajn sostuvo en una entrevista con Reuters que espera que las tensiones comerciales globales generen incertidumbre a corto plazo, pero que eventualmente deberían resolverse a través de nuevos acuerdos.



"Si llegamos a nuevos acuerdos y se mantiene el comercio mundial, esto no afectaría el crecimiento global", dijo Goldfajn. "Por supuesto, si hay una disputa más grande, afectaría (al crecimiento)".



Una perspectiva global incierta es uno de los factores que el banco considera mientras decide cuándo finalizar con un ciclo de recortes de tasas de interés, que llevó al tipo referencial en Brasil a un mínimo histórico de 6,50 por ciento.



El banco sorprendió el mes pasado al señalar que probablemente reduciría la tasa referencial Selic en 25 puntos básicos adicionales en su reunión de mayo, un mes y medio después de insinuar el final del alivio monetario.



La alta tasa de desempleo y la capacidad ociosa generalizada han mantenido la inflación por debajo del rango objetivo oficial y han reducido las expectativas de inflación en los próximos años.



Goldfajn ha dicho que el banco podría "pausar" el recorte de las tasas a mediados del 2018, ya que evalúa los riesgos en el futuro. Cuando se le preguntó si la entidad podría recortar las tasas de interés tras el final de la pausa, Goldfajn fue evasivo.



"Esto no es algo que hayamos comunicado", dijo. "No creo que este sea el momento de emitir señales".



"Mire, si lo piensa, estoy diciendo que hay dos riesgos principales. Evaluaremos ambos riesgos en el escenario base", agregó.