El "tesoro" de Uruguay, las oportunidades en el sector servicio y los riesgos financieros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El mundo va hacia una desaceleración de la economía —aunque no a una recesión—, las tasas de interés históricamente bajas llegaron para quedarse y Uruguay tiene “un tesoro” que es el grado inversor de su deuda. Pero, el desafío que tiene la economía local es estabilizar la “dinámica de la deuda pública en los próximos cinco años” para lo que precisa corregir el déficit fiscal y retomar el crecimiento, y el otro reto es cómo se separarse más de Argentina y Brasil. Esos fueron los conceptos que dejaron el economista argentino Martín Redrado y el uruguayo Ignacio Munyo el viernes en el Inspiring Summit organizado por Enjoy Punta del Este y Grupo Set.

Uruguay tiene “el impacto de Brasil y Argentina”, por lo que debería ver “cómo se separa de estos dos socios grandes que tiene”, es decir “cómo hacer para que un estornudo en los dos frentes no termine en una pulmonía en Uruguay”, dijo Redrado. Señaló que “Uruguay puede generar su propio camino, su propia estrategia”.



Según el expresidente del Banco Central argentino “nos estamos moviendo a una economía de servicios” y eso implica que “hoy pueden subir los costos laborales en Estados Unidos, pero los cambios tecnológicos hacen que esos costos laborales no lleven a un aumento de los costos totales”. Y pese a la suba de salarios, “hay baja inflación en el mundo, salvo algunos países”, agregó.



Por otro lado, “hay mucha plata en el mundo, mucha liquidez”, las “bajas tasas de interés llegaron para quedarse” y así hay “más capitales que vienen a nuestros países”, afirmó.



Señaló que en el mundo lo que importa hoy es el G2, China y Estados Unidos, una “relación que va a tener tensión” generada por la “supremacía tecnológica china”. Indicó que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ha llevado a una desaceleración de la economía china y eso genera una menor compra de materias primas y una baja en su precio.

Pero, “hay mucha plata disponible y si hay países que tienen estrategias claras pueden captarla” dijo Redrado y advirtió: “cuidado con quedarse en las materias primas, hay que buscar integrarnos en cadenas de valor, porque quienes venden materias primas están sujetos a una enorme volatilidad”.

Redrado señaló que hoy a nivel global importa solo el "G2", compuesto por Estados Unidos y China. Foto: La Nación/GDA

“Hay grandes oportunidades en términos de empezar a diferenciarse. Algunas cosas ya se han visto”, aseguró Redrado. “Veo a Uruguay como un gran centro de servicios para América del Sur, no solo en materia de servicios de logística, también en tecnología de la información. Allí hay muchas oportunidades para brindar servicios a través de ventajas impositivas, políticas más permanentes. Pero también en algunas industrias, en generar valor agregado hacia adelante”, añadió.



El economista argentino se refirió a agricultura, ganadería, infraestructura y energías renovables como los sectores donde ve oportunidades en Uruguay. También habló del sector turístico y la temporada.

La clave: “segmentar” las ofertas en el sector turismo “La crisis en Argentina, la desaceleración económica en Brasil, pone foco en qué pasa con la temporada (turística). Hay argentinos que van a poder venir, así como hay brasileños que van a poder venir”, dijo Martín Redrado. El economista argentino subrayó en su intervención en el Inspiring Summit que la clave para potenciar a este sector, así como también a otros, está en “segmentar”.



“¿A quién le va bien en Argentina? Le va bien al tipo que está trabajando en el campo. A pesar que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina cae 3% este año, si ustedes van a Pergamino en la provincia de Buenos Aires o a Río Cuarto en la provincia de Córdoba, allí verán muchísimos consumidores, porque el agro ha tenido un año excepcional con cosecha récord”, relató. Viendo esa realidad, es ahí hacia donde se debe ir a buscar clientes para la temporada turística.



“Si uno hace un producto turístico exclusivamente para el ciudadano de Buenos Aires, tendrá dificultades” el próximo verano, sostuvo. Por eso, la clave está “segmentar” al público, reiteró.



Mientras que el economista uruguayo Ignacio Munyo, director del Centro de Economía Grant Thornton del IEEM, fue más escéptico. Señaló que “haber quedado 30% más caro que Argentina” por la evolución del dólar en cada país, lo pone “muy difícil para el turismo” y será complejo llegar al “piso de crecimiento” del 2017 y 2018. “Uruguay es una isla que quedo cara”, concluyó.

A su vez, proyectó que la economía uruguaya crecerá 0,4% este año y 1,6% el próximo, con una inflación de 8% y 7,5% respectivamente y un dólar a $ 37,50 a fin de este año y a $ 40 el próximo.

Un problema: la evolución de la deuda

Más tarde, Munyo —que participó en un panel con los periodistas Nelson Fernández, Nicolás Lussich y Marcela Dobal— indicó que “Uruguay tiene un tesoro muy grande que es el grado inversor” y tiene financiamiento a tasas bajas, pero le “preocupa la dinámica de la deuda pública en los próximos cinco años” porque “sin crecimiento y con la actual situación fiscal, si no hacemos nada, esta trayectoria se hace insostenible”. Marcó que la relación de deuda bruta sobre PIB podría acercarse al 80% a fin de año.



Para el economista, el ajuste fiscal debe hacerse por el lado del gasto, porque subir impuestos sería “un error gravísimo”. El problema, dijo Munyo, es que todo lo “fácil” que se podía hacer ya lo hizo el actual gobierno y “todo lo que ahora viene para frenar el gasto es más difícil”.

La clave es ajustar medio punto del PIB por año y retomar un crecimiento económico anual de 3%, lo que deja al déficit en torno al 3% del Producto y la deuda “en nivel sostenible”.

Ignacio Munyo señaló que la inversión está en niveles similares a 2005, lo que limita el crecimiento de Uruguay. Foto: Marcelo Bonjour

Pero, la limitante para crecer está en la inversión privada, que “está cayendo” y llegó a “niveles similares a 2005, en 9% del PIB”. “Sin inversión, no hay crecimiento” económico, aseguró el analista.



“Nadie invierte en un país que no hay rentabilidad para la producción”, agregó Munyo. Al respecto, expresó que no hay rentabilidad porque los combustibles están caros, los salarios crecieron mucho —“en Uruguay se vive mejor, pero para una empresa que tiene costos que pagar esto se convierte en un problema”, indicó—, se pagan mayores aranceles que en países competidores, la facilidad para hacer negocios no mejora y los precios internacionales de los alimentos están lejos del boom de años atrás.



Entonces, para devolver rentabilidad a las empresas, que retomen la inversión y por ende el crecimiento económico, hay que elegir qué “apagar”. Explicó con un gráfico que “o apagamos” la falta de acuerdos comerciales que permitan acceder a mercados sin pagar aranceles y la burocracia que dificulta hacer negocios, o “hay que apagar” el crecimiento de los salarios y “nadie quiere eso”.



Munyo advirtió sobre “ir a una devaluación que signifique un hundimiento del salario real”. Uruguay ya lo vivió y “es hacer el ajuste por el lado más débil”, sentenció.