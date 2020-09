TikTok y WeChat podrán seguir descargándose en sitios de aplicaciones de EEUU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La magistrada Laurel Beeler, de una corte del Distrito Norte de California, emitió una orden preliminar para bloquear la prohibición de las descargas de WeChat que iba a entrar en vigor a las 11.59 hora local de este domingo (03.59 GMT del lunes).



La jueza explicó en su escrito que "ciertamente el interés general de seguridad nacional del Gobierno es significativo, pero (...) mientras que el Gobierno ha establecido que las actividades de China suponen preocupaciones significativas de seguridad nacional, ha dado pocas pruebas de que la prohibición efectiva de WeChat para todos los usuarios en EE.UU. aborde esas preocupaciones".



"Y como apuntan los demandantes -agregó-, hay alternativas obvias a una prohibición completa, como vetar WeChat de los aparatos del Gobierno, como ha hecho Australia, o adoptar otras medidas para tratar la seguridad de los datos".



VICTORIA PARA USUARIOS DE WECHAT EN EEUU

​

Esta decisión supone una victoria para la empresa propietaria de WeChat, la tecnológica china Tencent Holdings, y la Alianza de Usuarios de WeChat en EE.UU., una organización que asegura que no está vinculada a la compañía que presentó una demanda contra la Administración de Trump en agosto cuando declaró a esa aplicación como "una amenaza para la seguridad nacional".



La jueza razonó que en los usuarios de WeChat en EE.UU. han expresado en su demanda "cuestiones serias" sobre la amenaza que puede suponer la orden del Gobierno a sus derechos reconocidos en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza las libertades de expresión, culto, prensa y de reunión.



Y argumentó que esa red social es de utilidad para miembros de la comunidad chino-estadounidense o hablantes chinos en el país norteamericano.



"Las pruebas de los demandantes reflejan que WeChat es efectivamente el único medio de comunicación para muchos en la comunidad, no solo porque China prohíbe otras aplicaciones, sino también porque los hablantes chinos con poco dominio del inglés no tienen otra opción más que WeChat", recordó la magistrada.



Esta decisión judicial se produce después de que el sábado el Departamento de Comercio de EE.UU. anunciara que iba a retrasar una semana, hasta el 27 de septiembre la aplicación de medidas similares contra TikTok, que en un principio iban a entrar en efecto hoy, después de que Trump diera su "bendición" a un acuerdo preliminar para que pueda operar en el país, en asociación con las estadounidenses Oracle y Walmart.



EE.UU., PREOCUPADO POR SU SEGURIDAD NACIONAL



El viernes el Gobierno de EE.UU. informó de que bloquearía las descargas de TikTok y WeChat en los sitios de compra de aplicaciones estadounidenses a partir de este domingo y que vetaría su uso completo a partir del 12 de noviembre, citando preocupaciones en la seguridad nacional.



En el caso de WeChat también iba a prohibir a partir de este domingo cualquier transferencia de fondos o pagos en EE.UU. a través de esta aplicación, lo que también ha quedado paralizado por la orden de la jueza de California.



China advirtió el viernes de que actuará contra empresas e individuos extranjeros que "pongan en peligro" su soberanía y seguridad, y emitió nuevas normas relacionadas con su lista de "entidades no fiables", anunciada hace más de 15 meses y que aún no se ha publicado, por la que podría sancionar a firmas y personas estadounidenses en respuesta a las medidas de la Administración de Trump.



Sin embargo, en declaraciones a la prensa el sábado, el mandatario estadounidense reveló que había dado "su bendición" a un acuerdo con TikTok, por el que la red social china se asociaría con las compañías de EE.UU. Oracle y Walmart para operar en el país norteamericano, aunque señaló que las negociaciones continuaban.



"He dado mi bendición al acuerdo, si lo logran sería genial y si no, también estaría bien, pero es un gran acuerdo para EE.UU.", indicó el presidente, que poco después agregó que aprueba el acuerdo "en concepto".



TIKTOK, ASOCIADO A ORACLE Y WALMART EN EEUU



Trump destacó que Oracle y Walmart se asociarían con Tiktok, "la seguridad sería del 100 %, estarán empleando nubes separadas y una seguridad muy potente y estarán haciendo una contribución de 5.000 millones de dólares en educación".



"Veremos si ocurre o no, pero conceptualmente pienso que es un gran acuerdo para EE.UU.", opinó el presidente, quien adelantó que de llegarse a un pacto se crearán 25.000 puestos de trabajo, la mayoría en Texas y que será una nueva compañía, aunque mantendrá el nombre de TikTok.

No obstante, la tecnológica china Bytedance, matriz de la aplicación TikTok, dijo después que desconoce el fondo de educación de 5.000 millones de dólares que, según el presidente de EE.UU, incluiría el acuerdo con Oracle y Walmart; y que era la "primera vez" que escuchaba eso.



En un comunicado conjunto, Walmart y Oracle detallaron que el acuerdo preliminar con TikTok se traducirá en la creación de una nueva compañía llamada TikTok Global, en la que las dos empresas estadounidenses tendrán un 20 por ciento de participación.



TikTok Global se encargará de proveer los servicios de TikTok a los usuarios en EE.UU. y "a la mayoría de los usuarios en el resto del mundo", al mismo tiempo que Oracle se convertirá en el proveedor de nube de TikTok, subrayó la nota.



El acuerdo también estipula que TikTok Global "será propiedad mayoritaria de inversores de EE.UU., incluidos Oracle y Walmart", que será una empresa estadounidense independiente, con sede en el país norteamericano y con cuatro estadounidenses entre los cinco miembros de la Junta Directiva.



En reiteradas ocasiones, Trump ha asegurado que TikTok, una de las redes sociales que más han crecido en los últimos años, supone una "amenaza" para la seguridad nacional de EE.UU. y que busca forzar su venta a una empresa estadounidense.