Toda la carne bovina subió $ 10 por kilo esta semana, ¿qué está detrás?

La carne bovina local y la importada, subieron sus precios 5% por kilo a lo largo de esta semana, porcentaje que representa un incremento de $ 10 por kilo para todas las cajas y la totalidad de los cortes con hueso. Toda la industria frigorífica corrigió sus listados de precios a las carnicerías y supermercados.

Así lo confirmó a El País Jorge López, director de Abasto “Santa Clara”, que además de distribuir el producto en las cadenas de supermercados, también es un fuerte importador de carne bovina sin hueso, envasada al vacío, procedente de Brasil.



¿Por qué se da este incremento de la carne? A nivel local, el precio del ganado gordo continúa en ascenso, especialmente el novillo, debido a la escasez de oferta. Esto se da más allá de que las lluvias ayudaron a recomponer las pasturas.

En tanto, la carne importada “tuvo un fuerte ajuste de valores en Brasil y Paraguay, con incrementos de entre US$ 400 y US$ 500 por tonelada”, aseguró López.



Brasil y especialmente Rio Grande do Sul, que es de donde se importa la mayor parte de los cortes bovinos que venden carnicerías, abastos y grandes superficies en Uruguay, tiene poca oferta de ganado.



A su vez, Brasil consume el 80% de lo que produce y el mercado interno inflaciona los precios de la carne.



Según publicó esta semana Faxcarne el precio promedio del novillo gordo brasileño corrigió a la baja 5 centavos de dólar y quedó en US$ 3,53 por kilo de carcasa.

A su vez, el precio en Uruguay se arrimó al de los países vecinos, con un novillo especial de pradera a US$ 3,50 por kilo. En el caso de Paraguay hubo un ajuste de precios a la baja y el valor de referencia del novillo es US$ 3,20 por kilo.



Esta suba en el precio de la carne bovina, dado que se dio en todos los cortes, puede poner presión sobre la inflación de marzo.