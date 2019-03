Un 34% de los trabajadores pagó IRPF por sus ingresos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La liquidación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se realiza tomando dos fuentes de información: en el caso de los trabajadores dependientes con un único ingreso son los datos brindados por el empleador y para los independientes o que cuentan con más de un ingreso es en base a la declaración jurada que deben presentar ante el fisco.

La Dirección General Impositiva (DGI) divulgó ayer el informe “Resultados de IRPF - IASS 2017”, que incluye los datos de ambos métodos.

De allí surge que se reportaron ingresos de 1.308.319 personas en el año de las cuales 448.018 debieron tributar IRPF categoría II (rentas del trabajo), es decir un 34,2% del total, sumando esas obligaciones impositivas $ 48.290 millones -unos US$ 1.685 millones al tipo de cambio promedio del año.

La tributación del IRPF se divide en nueve franjas de ingresos, que determinan si el trabajador debe pagar o no y en caso de que sí, a qué tasa debe hacerlo (desde el 10% al 36%).

La DGI aclaró que “según la norma del impuesto, contribuyentes son todos los que perciben rentas comprendidas por el mismo, no obstante, la mayoría no debe pagar el impuesto, ya sea porque sus ingresos están por debajo del mínimo no imponible establecido, o porque, aun superándolo, las deducciones admitidas resultan en un impuesto a pagar nulo”.

Es así que si bien el 52,6% de los trabajadores percibió ingresos por encima de $ 25.277 (primera franja), fueron el 34,2% los que debieron abonar IRPF (ver cuadro). Esto significó que hubo 448.018 personas que pagaron el impuesto en 2017.

De los números también se desprende que hay 620.471 trabajadores que tuvieron en 2017 ingresos menores al primer nivel de aportación -por amplio margen la franja 1 es la que abarca más individuos-, es decir el 47,4% del universo de personas que reportaron ingresos.

La DGI también señaló que la modificación legal hecha al inicio del período de gobierno, que determinó que a la hora de tributar IRPF se tomara por separado el salario vacacional y el aguinaldo del resto del sueldo, tuvo “un impacto en el intervalo” de trabajadores con ingresos mensuales entre $ 25.278 y $ 37.916 (segunda franja), donde “solamente el 9,5% de las personas es contribuyente”. Esto significó que si bien hubo 240.095 individuos con ingresos en esa franja, los que debieron tributar IRPF fueron 22.728. Ese fenómeno ocurrió aunque con menor magnitud en las franjas 3 y 4.

Otros datos que surgen del informe es que hubo 14.837 individuos con ingresos mensuales superiores a $ 202.217 en 2017, y 3.060 personas que percibieron más de $ 404.433.

Respecto al porcentaje del ingreso de los trabajadores que se llevó el IRPF, va creciendo a medida que suben las franjas (tal como determina la progresividad del impuesto). Mientras se llevó el 0,1% en la franja 2, el porcentaje subió al 26,5% en el intervalo de mayores ingresos. En promedio, la presión sobre los ingresos de quienes tributaron IRPF se ubicó en 7,9%.

En 2017 el gobierno implementó un ajuste fiscal que elevó las franjas de aportes del IRPF. Previo a esa modificación, en el ejercicio 2016, habían sido 33,3% de los trabajadores con ingresos reportados los que pagaron IRPF -0,9 puntos porcentuales menos que en 2017- y la presión sobre lo percibido se ubicó en 6,3% -1,6 puntos porcentuales menos, es decir que ese fue el impacto sobre los ingresos del ajuste.

Deducciones

Según la normativa vigente, “los contribuyentes que fueran arrendatarios de inmuebles con destino a vivienda permanente pueden imputar al pago de este impuesto (IRPF) el monto equivalente al 6% del precio del arrendamiento efectivamente pagado correspondiente al ejercicio fiscal que se liquida”.

Según lo informado por DGI, en 2017 se otorgaron 48.446 créditos por alquiler, que totalizaron $ 429,4 millones. Los contribuyentes de las franjas 3 y 4 de tributación fueron los que más utilizaron este beneficio.

Además, los trabajadores pueden incluir entre sus deducciones “los montos pagados en el año por cuotas de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda única y permanente, así como las cuotas de cooperativas de vivienda, entre otros”, siempre que el costo de la vivienda no supere un umbral en Unidades Indexadas ni el deducible total otro límite dispuesto. El fisco reportó 30.230 deducciones por este motivo, que sumaron $ 2.919 millones.

Asimismo, hay quienes optan por tributar el IRPF como núcleo familiar (cónyuges o concubinos que suman sus ingresos para pagar menos del impuesto). Fueron 14.108 las declaraciones juradas de este tipo en 2017, habiendo 12.143 que resultaron contribuyentes del IRPF, esto es el 86,1%.

IASS

En el caso del impuesto que pagan las jubilaciones, que tributan por franjas al igual que el IRPF, la DGI informó que un 23,3% del universo total de pasivos (166.244 personas) debieron pagarlo en 2017. La presión fiscal sobre ingresos para estos contribuyentes fue del 4,9%.

Solo 136 jubilados por debajo del primer intervalo de ingresos ($ 25.277) debieron pagar IASS, concentrándose los contribuyentes en las franjas 2, 3 y 4.

También se desprende del reporte del fisco que hay 1.169 personas que cobran jubilaciones por encima de $ 202.217 y cuatro individuos con una pasividad superior a $ 404.433.