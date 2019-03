Transporte de carga: ¿cuánto es la subfacturación según los empresarios?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los motivos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para avanzar en la implementación de dispositivos electrónicos en toda la flota de camiones -lo que se llamó Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), suspendido de momento por las denuncias realizadas sobre el proceso de licitación- fue la evasión en el sector.



“¿Todas las cargas que salen de un determinado lugar aportan a la DGI y pagan los impuestos?”, dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en una comisión del Poder Legislativo en octubre pasado, y contó algunas experiencias que lo llevan a entender que “es evidente que hay evasión” en el transporte de carga.

En la misma línea, el secretario general del sindicato del sector (Sutcra), Ricardo Aloy, había manifestado a El País que hay choferes que trabajan 24 horas de corrido (lo que es ilegal) siendo remunerados “por 10 o 12 horas con recibos dibujados con formas de pago alternativas”, y sostuvo que la evasión llega al 90%.



Esa percepción no se limita a las autoridades y los trabajadores, sino que también es respaldada por los empresarios. De hecho, un 18% de los 229 que participaron de un relevamiento indicaron que las empresas informales en el sector son más de la mitad, y un 39% que son entre el 10% y el 50% del total. A su vez, hubo un 26% que dijo que son menos del 10% las firmas informales.

Pero además, hubo un 17% que señaló que la subfacturación es algo que ocurre en más de la mitad de las empresas del transporte de carga, un 36% que pasa entre el 50% y el 10% de las compañías, y 21% que sucede en menos del 10% de las firmas.



Los números surgen de la parte de encuestas y entrevistas del “Proyecto TCS (transporte de carga automotor sustentable)”, un análisis sobre la realidad y perspectivas del sector encargado por la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC) -realizado por el Centro de Innovación en Organización Industrial (Cinoi) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo y financiado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)-, que reprodujo parcialmente el semanario Búsqueda.

De las entrevistas surgen testimonios de empresarios sobre casos de informalidad y subfacturación. “Uno de los entrevistados comentó que en el rubro de flete que realiza y movimiento de materiales de construcción, muchos transportistas tienen pequeños campos; entonces declaran que el camión es para trabajar en el campo y no pagan por la habilitación correspondiente a transporte profesional, generando una competencia desleal”, repasó el informe.



Otro empresario dijo que el problema es que “faltan más controles en ruta, y que además sucede que, si el camión no tiene habilitación, lo multan, pero el MTOP (Ministerio de Transporte) no tiene potestad para retirar el vehículo de circulación, y por tanto pueden seguir transportando sin la habilitación”. En ese sentido, se indica que “varias empresas coinciden en que se debe fiscalizar más los aportes a DGI y a BPS”.

También ocurre que “algunos productores quieren declarar que producen menos de lo que en realidad generan (para pagar menos impuestos), y de esta forma también subfactura el transportista”.



Esa última explicación fue esgrimida por el presidente de la ITPC, Mauro Borzacconi, al ser consultado por El País en octubre pasado sobre las denuncias de informalismo del sindicato. “La evasión del sector va de la mano de la evasión de los productores y quienes nos dan la carga”, dijo y señaló que hay gente “que no quiere ser facturado y te dice si me facturás no te cargo”.

Capacitación.

En acuerdo con el sindicato y la ITPC, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) brinda cursos especializados a los choferes del sector. La encuesta indagó sobre ello y un 79% de las empresas dijo que no tiene ningún conductor que haya realizado esos cursos.



El informe cita datos oficiales que muestran que entre 2012 y 2017 se capacitaron dentro del convenio sectorial a 465 choferes profesionales de todo el país, lo que representaría un 1,5% del total de 32.804 personas empleadas por el transporte de carga.

Algunos empresarios opinaron que “la capacitación de los choferes en general no es buena” y cuestionaron que en el curso del Inefop se “enseñan a parar media hora cada cuatro horas de manejo” cuando las jornadas en el sector pueden llegar a ser de hasta 20 horas diarias. También hubo críticas por “los pocos requisitos solicitados para emitir una libreta profesional”.



Sobre el nivel de compromiso laboral de los conductores, algunos consultados mencionaron “la poca profesionalización que hay hoy en el sector”, con “mucha gente que considera al transporte como un trabajo alternativo o temporal”, provocando “mucha rotación” y que sea “difícil sostener la inversión en capacitación”.



Otros empresarios expresaron que “el gusto por la profesión (u oficio) de chofer se ha ido perdiendo”, haciendo que “sea mucho más difícil conseguir conductores que busquen algo más allá del sueldo, lo que genera un bajo nivel de involucramiento para con la mejora de la empresa”.