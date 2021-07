Transportistas internacionales denunciaron situación "vergonzosa" en Fray Bentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu) denunció este jueves a través de un comunicado que en la zona fronteriza de Fray Bentos se vive una situación "vergonzosa". En concreto, criticó los controles que están a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El gerente general de Catidu, Gastón Landa, indicó que en la zona no hay suficiente personal para atender la demanda de los camiones. Además, el veterinario no está presente, por lo que, cada vez que se lo requiere, se debe coordinar y se provocan esperas de varias horas, afirmó.



La Catidu reclamó que haya personal fijo del MGAP en Fray Bentos, "en un horario continuo (y no cortado, como ocurre actualmente), para evitar las aglomeraciones de camiones", según el comunicado.



Landa denunció que cuando no hay personal presente, los camiones tienen que esperar hasta el otro día para poder ser atendidos. Eso genera "costos grandes y en un lugar en el cual la infraestructura es lamentable".



La cámara indicó que están "esperanzados" de que se genere una solución bajo la dirección del nuevo ministro de Ganadería, Fernando Mattos.



Consultado sobre esta situación, el subsecretario del MGAP, Ignacio Buffa, dijo a El País que están en conocimiento de la situación y que son conscientes de que se necesita un refuerzo en la zona. Además, aseguró que están en la búsqueda de soluciones.



El director de una de las empresas transportistas, Wilson Gandara, citado en el comunicado dijo que "lo que les toca soportar a los choferes y transportistas es lamentable. Esto, más que es uno de los pasos de frontera más importantes de Uruguay, parece una zona de guerra".



Las imágenes diarias de las interminables colas "hablan por sí solas" y aseguró que la situación es por de más preocupante, agregó.