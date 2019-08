De qué se trata el nuevo evento de publicidad y marketing digital en Uruguay 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana se realizará una nueva edición de Forum IAB Uruguay con expertos y referentes internacionales. El evento se centrará en la publicidad y el marketing digital en Uruguay. Dentro de las temáticas que tratarán se destacan: el rol de los influencers, los cambios en el contenido digital y la importancia de las métricas en la publicidad digital, según explica comunicado.



La jornada será realizada por el Interactive Advertising Bureau en Uruguay y en coorganización con ANTEL.



¿Quiénes son los "speakers"?

Monique Lima, directora de Proyectos Especiales en África Brasil. Presentará diferentes proyectos: algunos vinculados a la innovación con tecnología relacionada a la inteligencia artificial como también en diferentes plataformas digitales. A su vez, mostrará proyectos que tienen “una gran causa” por detrás, revela el comunicado.



Adam Edwards, director mundial en IPG Mediabrands Estados Unidos. Hablará de SEO y de data.



Fernando Oliver, gerente de transformación de negocios digitales de Equifax para Uruguay, Argentina y Paraguay. Durante su charla combinará datos del mundo físico y del virtual para generar conocimiento de “los clientes a partir de insights de mercado”.



Alan Hazan, líder analítico en Google Buenos Aires. Explicará cómo se pueden utilizar Google Trends y Google Analytics para potenciar “los negocios de los anunciantes”. Además, revelará cómo se puede plantear un plan de medición para estrategias publicitarias y de negocio.

Gonzalo Rodríguez Boido, gerente de marketing en Falabella Argentina. Responderá qué le pueden brindar la publicidad y el marketing digital a un comercio que se especializa en la venta al por menor.



Pablo Granados, actor, músico y humorista de nacionalidad argentina. Comentará sobre la evolución en la forma de consumo de contenido y cómo adaptarse a los cambios, entre otras temáticas. Además, contará su proceso de producción y experiencia personal.



Pollo Castillo (Chile), Mica Lapegüe (Argentina), Angela Blones (Colombia) y Gordo Verde (Uruguay) son influencers que participarán de un panel de redes sociales moderado por Raquel Oberlander.



Matías Faral, jefe de prensa de la AUF y de la Selección Uruguaya de Fútbol conversará sobre la "La Transformación Digital de la AUF“.



Javier Artigas, presidente de las compañías Connectus Medical Group, Emotional Skills & Intelligence (EMSI) y MobilCue, será entrevistado por Carina Novarese.



Cuándo, a qué hora y dónde.

El evento será mañana jueves 29 de agosto en el horario de 9 a 18 horas en el auditorio de ANTEL.

¿Cuál es el costo del evento?

Las entradas generales tienen un costo de US$ 200. Para las cámaras socias del sector (CAU, ADM, AUDAP, CUP, CUAM Y CEDU) tienen un valor de US$ 130. En cuanto a los socios de IAB y estudiantes, US$ 120.