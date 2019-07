Tregua comercial entre EE.UU. y China le quita poca presión a la Fed para recortar tasas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

China y EE. UU. acordaron el sábado reiniciar el diálogo después de que el presidente Donald Trump ofreció concesiones a su par Xi Jinping, cuando se reunieron en los márgenes de la cumbre del G-20 en Japón.



Como parte de su último pacto, Washington prometió no imponer nuevos aranceles y aliviar las restricciones sobre Huawei Technologies Co. China, en tanto, acordó realizar nuevas compras de productos agrícolas estadounidenses y regresar a la mesa de negociaciones.



Pero la Fed, que señaló que una baja del costo del crédito podría producirse pronto -en parte por la incertidumbre sobre la guerra comercial-, aún debe hacer frente a una desaceleración de la economía mundial. Las firmas locales han frenado sus inversiones hasta una tregua más duradera.



"Parece que, en particular, las negociaciones entre Estados Unidos y China se están retomando, lo que obviamente es una acontecimiento positivo", dijo el lunes el vicepresidente de la junta de Gobernadores de la Fed, Richard Clarida, en una conferencia sobre economía en Helsinki.



"Pero más allá de eso, finalmente cómo se resuelven esas negociaciones ciertamente va a ser un factor importante al pensar sobre perspectivas para la economía global", agregó. Clarida afirmó también que la economía estadounidense se encuentra en un "muy buen lugar", pero que las "incertidumbres se han incrementado en varias dimensiones".



La expectativa de consenso de los mercados es que el próximo paso de la Fed será hacer la primera rebaja en las tasas de interés desde la crisis financiera de hace una década. Trump ha exigido una política monetaria más expansiva para fortalecer la economía y su ventaja en la mesa de negociaciones con Pekín.



El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado varias veces que el banco central toma sus decisiones de forma independiente de la presión tanto de los mercados financieros como de la Casa Blanca.



La Fed bajó fuertemente sus previsiones sobre tasas este año después que lo hicieron los mercados, cambio que, "contribuyó a la impresión de que las autoridades de la Fed sienten o deberían sentir presión para cumplir con las expectativas del mercado de bonos", dijeron analistas de Goldman Sachs.



Agregaron que un recorte en el costo del crédito podría aumentar las expectativas de incluso mayores estímulos en el futuro, minando la estabilidad financiera y haciendo del mercado de bonos "un canal para la presión política sobre las decisiones de la Fed".



Analistas de Bank of America dijeron el domingo que la voluntad de compensar el impacto negativo de la guerra comercial sobre la economía "podría alentar una postura más dura sobre comercio, lo que generaría más expansión monetaria de la Fed y así sucesivamente. El resultado final sería una pérdida de las municiones, con una economía aún débil".



Con las tasas de interés entre un 2,25% y un 2,50%, la Fed tiene poco espacio para reducirlas antes de retornar a cerca del 0% y se vea obligada a considerar medidas alternativas para estimular la economía, incluyendo la compra de bonos.



En base a Reuters